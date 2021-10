Clip: Bé mèo bị đổ dầu lên rồi thiêu sống, chạy hoảng loạn với một ngọn lửa trên lưng gây phẫn nộ

Mới đây, trong một hội nhóm cứu hộ chó mèo ở Hà Nội, một bài đăng đã khiến dân mạng không giấu được sự bức xúc.

Người đăng cho biết:

"Bé mèo này bị người ta đổ cả chai dầu vào người rồi châm lửa đốt. Bạn báo tin nhìn thấy con bé chạy vào nhà với ngọn lửa trên lưng. Bạn ngồi ở tầng 1, con bé thì phi một mạch lên tầng 3. Lúc bạn đuổi theo tới nơi thì bằng một cách thần kì nào đó mà lửa đã tắt, chỉ còn nồng nặc mùi dầu.

Bạn lau người và ôm ấp em, ổn định tâm lý cho em mèo xong xuôi rồi mới lên google tìm hotline 0834524xxx để báo cho Trạm cứu em về phòng khám. Em là mèo bị thiêu sống, cứu hộ ở Nguyễn Phúc Lai.

Hiện tại con bé vẫn đang rụt rè vì sợ chỗ lạ và người lạ, kêu nhiều vì đau và rát, nhưng không tới mức hoảng loạn lắm. Trên người nó, bị bỏng nhẹ bên bụng trái và bỏng nặng ở một bàn chân sau. Dầu còn vương trên lông cũng đã được bác sĩ xử lý hết mùi.

Bạn báo tin kể lúc chạy ra hiện trường gần nhà vẫn thấy lửa cháy và một chai nhựa mùi dầu nằm ở đó. Mình nói với mọi người, mình hy vọng hàng xóm láng giềng mà có camera lắp ngoài ngõ sẽ phát hiện được kẻ thủ ác, dù chưa có chế tài pháp luật trừng trị thích đáng thì cũng để người ta biết mà đề phòng kẻ biến thái sống gần nhà. Phải là một người máu lạnh đến mức nào, mới có thể nghĩ ra việc tẩm dầu để kết thúc một sinh mạng biết thể hiện cảm xúc như thế.

Cũng như con người, động vật cũng biết yêu thương, biết cảm nhận, biết đau đớn và biết khóc. Mọi sinh linh đều đáng trân quý và đáng được đối xử công bằng. Mình không hy vọng các bạn phải trải qua những điều tồi tệ, nhưng có thể trong số những người đang đọc bài viết này có thể hiểu cảm giác chứng kiến người thân của mình bị đau đớn là như thế nào. Mình cũng cảm thấy bất lực và đau lòng như thế khi chứng kiến việc con mèo bị tẩm dầu đốt xém chết.

Xin đừng cười cợt lòng trắc ẩn của những người yêu thương chó mèo. Một niềm vui bệnh hoạn phải đổi bằng cả một sinh mạng là điều người bình thường không ai chấp nhận được cả".

Sau khi xem đoạn video, cư dân mạng không giấu được bức xúc:

- "Đọc mà giật mình vì giống con nhà mình quá, đúng lúc bé nhà mình cũng đang đi lạc nhưng may mắn thay nó về nhà r. Chúc em bé mau khỏi ạ"

- "Sao trên đời lại có kẻ ác đến kinh tởm như vậy, tàn ác với con vật đến thế này"

- "M đang đọc cái gì thế này? Nói hơi ác 1 tí chứ loại người như thế thì thôi đầu thai sớm đi chứ sống làm gì? Bây giờ nó hại động vật sau có hại đồng loại, mong sớm tìm ra thể loại bệnh hoạn ấy".

- "Tất cả sinh vật có sự sống và cảm xúc nên được sống và đối xử như một con người. Thương em quá. Cảm ơn những người tốt như các bạn."

Đoạn clip người đàn ông tẩm xăng đốt mèo được camera nhà gần đó ghi lại