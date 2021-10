Chiều qua (5/10), tại khu vực Cầu Táo Đội, thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng. Một ô tô con chở khoảng 5 người đã xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 99C 145.12 tại một Ngã 4 đường mới khu vực trên.

Cú va chạm mạnh đã khiến ôtô con lăn nát vụn, nằm trong trạng thái lật ngửa. Những người xung quanh phải dùng sức người lật ngửa xe lại, giải cứu người bên trong. Được biết, ít nhất 2 người đã tử vong tại chỗ.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Trong 2 người tử nạn, một nạn nhân được xác nhận là Nam Ok - một Youtuber có sức ảnh hưởng tới người trẻ. Nam Ok có tên thật là N.V.N, một người làm sáng tạo nội dung trẻ sinh năm 2000. Trước khi qua đời, Nam Ok sở hữu fanpage cá nhân có hơn 41,6 nghìn lượt thích, 63,1 nghìn lượt theo dõi; kênh Tiktok cũng đạt lượng follower lên tới 1,5 triệu. Mỗi video đăng tải đều đạt hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu lượt xem.

Tới sáng nay, trang cá nhân của Đào Văn Thường - đại diện team Youtube Duy Thường đã lên tiếng xác nhận thông tin, đồng thời thông báo về tang lễ của 2 người em thân thiết.

Anh chia sẻ: "Thông báo cho mọi người về công việc em Nam và em Thắng

- Em Nam sẽ đưa đi hoả táng lúc 13h:15p

- Em Thắng đưa ra đồng tại quê nhà lúc 14h qua

Kính mong anh chị em gần xa đến chia buồn cùng gia đình!"

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng đã thu về hơn 80 nghìn lượt biểu cảm, 9 nghìn bình luận và hơn 1 nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều người cũng chia sẻ, cảm thông với những đau thương, mất mát của gia đình người xấu số.

“Xin chia buồn cùng team và gia đình 2 anh . Mong 2 anh sớm được siêu thoát”

“Trời ơi thương các anh quá”

“Hai anh an nghỉ nhé, Vĩnh biệt idol của em”

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.