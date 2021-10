Kênh tiktok hơn 20 triệu lượt thích của Nam Ok bất ngờ 'bốc hơi', phẫn nộ người 'report'

Chiều 4/10, cộng đồng mạng bàng hoàng trước thông tin Nam Youtuber đình đám Nam Ok gặp tai nạn giao thông thảm khốc và không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Nam Ok tử vong tại chỗ

Nam Ok cùng tài khoản Tiktok với hơn 1,5 triệu người theo dõi từ tháng trước

Your browser does not support HTML5 video.

Clip hiện trường vụ tai nạn tại Bắc Ninh (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Nam Ok, tên thật là Nguyễn Văn Nam, hiện đang là Youtuber đình đám gốc Bắc Giang. Có thể nói, anh chàng là gương mặt nổi bật trên các trang mạng xã hội và được đông đảo các bạn trẻ đón nhận.

Nam Ok thường làm những video hướng tới đối tượng là các bạn trẻ cấp 2, cấp 3. Do vậy, anh thường lựa chọn những nội dung đơn giản và gần gũi, được lấy bối cảnh ngay tại nơi mình sinh sống. Nhờ tính tình hòa đồng và cách nói chuyện lôi cuốn, thu hút nên mỗi khi Văn Nam xuất hiện đều đem lại tiếng cười cho người xem.

3 tuần sau lễ hoả táng của TikToker Nam OK, một người bạn thân của anh đã chia sẻ bức ảnh cho thấy kênh Tiktok hơn 20 triệu lượt thích của anh đã "bay màu".

Được biết, sau khi Nam OK qua đời, trang TikToker này vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, số lượng theo dõi tăng lên không ngừng. Ngay cả những bài đăng trước đó cũng thường xuyên lên xu hướng, nhiều người xem lại để "tưởng nhớ".

Trang tiktok của Nam Ok đột nhiên không thể tìm kiếm

Người bạn đăng tải thông tin cũng đã gửi lời nhắc đến những người đứng sau sự bay màu của kênh “Chúc cho người nào việc này với bạn mình cả cuộc đời về sau thật tốt đẹp...!”.

Đáng nói, ngay lập tức đã xuất hiện trang tiktok đặt tên, ảnh giống Nam Ok để câu like, câu view đầy phản cảm.

Tài khoản giả mạo Nam Ok

Tuy rằng những video người quá cố làm có những nội dung chưa đúng với thuần phong mỹ tục, nhưng hành động report, lập nick giả mạo Nam Ok cũng là hành vi khó chấp nhận.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Hãy để em nó yên nghỉ đi, đừng đào lại câu chuyện nữa".

- "Dù có lỗi lầm, nhưng người ta đã mất, những video cũng coi như kỷ niệm của người ta, mất cũng thật đáng buồn".

- "Trẻ trâu quá, bảo sao văn minh dùng Internet Việt Nam xếp top cuối trên thế giới".