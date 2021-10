Liên Bỉnh Phát đóng phim Nhật, dân tình đua nhau 'xin link' khiến khổ chủ phải lên tiếng đính chính

Cách đây ít hôm, trên trang cá nhân, diễn viên Liên Bỉnh Phát thông tin bộ phim Come and go anh tham gia được quay hình ở Osaka đã có lịch ra rạp vào ngày 19-11 tại Nhật Bản.

Bộ phim Come and go có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát

Chia sẻ về lần góp mặt trong bộ phim quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp, "bé Bỉnh" chia sẻ: "Chỉ tiếc là phim không chiếu ở Việt Nam, không được mời bạn bè, người thân và khán giả ra rạp thưởng thức. Chúc phim được đón nhận nồng nhiệt tại Nhật, Phát hy vọng sẽ được giao lưu với khán giả sớm thông qua các nền tảng online".

Trước đó, Liên Bỉnh Phát đã sang Nhật Bản từ tháng 4/2019, quay phim trong một tuần. Nam diễn viên đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lim Kah Wai - vị đạo diễn do Phan Gia Nhật Linh giới thiệu - do thành công của phim Song Lang trước đó.

Đây là bộ phim quốc tế đầu tiên Liên Bỉnh Phát tham gia

Sau 2 năm hoàn thành, nam diễn viên vô cùng háo hức và tự hào khi phim mình tham gia sắp được giới thiệu rộng rãi. "Năm ngoái, nhà sản xuất muốn mang tác phẩm đến dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội nhưng cuối cùng sự kiện không tổ chức. Tôi tiếc nuối vì khán giả Việt lỡ cơ hội xem phim. Mong tác phẩm được đón nhận tại thị trường Nhật Bản và các nước khác" - Liên Bỉnh Phát chia sẻ.

Trong Come and go, Liên Bỉnh Phát đóng vai thực tập sinh kỹ thuật tên Nam đến từ Việt Nam và bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng. Tuy nhiên do rào cản ngôn ngữ, không am hiểu văn hóa nên anh chạy trốn, gây hiểu lầm với cơ quan điều tra.

"Chàng thực tập sinh" Liên Bỉnh Phát

Để hoàn thành vai diễn, nam diễn viên đã phải cố gắng rất nhiều. Rào cản lớn nhất là ngôn ngữ và tác phong làm việc của người Nhật. Anh nói: "Điều tôi học được nhiều ở dự án này là sự chuyên nghiệp, kỷ luật. Người Nhật tác phong rất nghiêm túc, luôn đúng giờ, cẩn thận từng chi tiết". Với cơ hội này, Liên Bỉnh Phát không quan tâm tới khoản thù lao mình sẽ nhận được. Anh coi rằng đây chính là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất, mong hình ảnh của diễn viên Việt được nhiều bạn bè quốc tới biết đến hơn.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại trêu đùa rằng anh tham gia một thể loại phim "nhạy cảm" của Nhật Bản và đua nhau "xin link", khiến khổ chủ phải "bất lực" lên tiếng: "Lưu ý: đây là phim chiếu rạp. Vui lòng đừng hỏi che hay không, cũng đừng xin link full. Xin cảm ơn".

Dòng bình luận đầy hóm hỉnh của Liên Bỉnh Phát

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng hóm hình nhận xét: "Hời ơi, nhờ cái tít báo này mới phát hiện là người Việt mình thích coi phim Nhật quá ha, có người còn thuộc luôn mô típ các vai diễn. Mấy bạn yêu điện ảnh thật".

"Bé Bỉnh" khi tham gia chương trình

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, anh xuất hiện trước công chúng với vai trò MC. Tuy nhiên, tài năng diễn xuất và ngoại hình mới là thứ khiến khán giả nhớ tới anh chàng nhiều hơn. Đóng vai "Dũng thiên lôi" trong bộ phim Song Lang, anh nhận được nhiều cảm tình và ấn tượng của người xem. Năm 2020, Liên Bỉnh Phát nhận thêm một lượng fan đông đảo khi tham gia chương trình thực tế "Chạy đi chờ chi" - Running man Việt Nam. Năm 2018 anh nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, Liên Bỉnh Phát được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award.