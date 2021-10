Clip nhóm Youtuber Duy Thường gục ngã khóc òa trước thi hài Nam Ok, đau xót tiễn em lần cuối cùng

Khoảng 16h chiều qua (4/10), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực cầu Táo Đôi, huyện Lương Tài - Bắc Ninh khiến 3 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.

Your browser does not support HTML5 video.

(Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Cú tông cực mạnh khiến xe ô tô con lộn nhiều vòng, sau đó lật phơi bụng. Tại hiện trường chiếc ô tô con đã bị hư hỏng hoàn toàn. Công an phải phối hợp với người dân lật ngửa xe lại để cứu những nạn nhân trong xe.

Sáng 5/10, theo thông tin từ UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đầu giờ chiều qua trên Tỉnh lộ 285 thuộc địa bàn xã Trung Chính được xác định gồm: Nguyễn Văn N. (21 tuổi, quê Tân Yên, Bắc Giang - lái xe); Nguyễn Thị H. (quê Yên Dũng, Bắc Giang); Lê Văn Th. (21 tuổi, quê Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang).

3 người bị thương là Đào Đức Q. (21 tuổi, quê Nam Định); Đặng Tuấn M. (23 tuổi, quê Lục Ngạn, Bắc Giang); Nguyễn Gia H. (26 tuổi, quê Gia Bình, Bắc Ninh).

Trong số 3 người bị thương thì Đặng Tuấn M. và Nguyễn Gia H. đã xuất viện về nhà còn Đào Đức Q. chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh điều trị.



Một trong số những nạn nhân là Youtuber đình đám Nam Ok - người sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Sáng cùng ngày, đại diện team Youtube Duy Thường đã lên tiếng thông báo về tang lễ của 2 người em trong nhóm.

Tới chiều, đại diện nhóm Youtuber Duy Thường đã có mặt tại gia đình Nam Ok để gặp mặt người em thân thiết lần cuối.

Cũng tại buổi tang lễ, anh Văn Thường đã thay mặt người hâm mộ thắp nén nhang cho người đã mất.

(Nguồn: Facebook)

Trên trang cá nhân của người mất, rất nhiều người đã để lại lời chia buồn và xót xa cho người quá cố.

Hiện lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.