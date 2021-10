Nói Tiếng Anh chèn Tiếng Việt, Binz bất ngờ bị so sánh với Chi Pu

Thời gian gần đây, câu nói "nửa Tây nửa Ta" của Chi Pu bỗng được dân tình đặc biệt quan tâm, thậm chí còn trở thành một sự thịnh hành ở Việt Nam. Chuyện là tối 9/10, "ca sĩ" Chi Pu đã có buổi livestream trò chuyện với khán giả. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như cô nàng không cố "chèn" một số từ tiếng Anh không cần thiết vào những câu nói của mình.

Giọng ca "Anh ơi ở lại" chia sẻ: "Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated (mọi người cứ thích phức tạp hóa lên), nên là mình cứ enjoy cái moment (tận hưởng khoảnh khắc) này".

Một số người cho rằng Chi Pu sang Mỹ, môi trường đã thay đổi nên cách nói chuyện cũng phải thay đổi, đó là sự "thích nghi". Nhưng đại đa số lại cho rằng, đây là buổi nói chuyện với người Việt, những fan của cô trên đất Việt, nên những câu chêm Tiếng Anh là thừa thãi và không nên.

Đặc biệt là khi nói đến từ "hoạt động", nàng hotgirl này đã nói một nửa nhưng dừng lại, thay vào đó là từ "activities" khiến dân tình càng thêm bức xúc. "Làm màu chứ Tiếng Anh cái gì", "Chắc sang Tây nên nói như này mới Tây", "Sang Mỹ 2 tuần mà đã quên tiếng mẹ đẻ rồi cơ à, tài ghê",... là những bình luận khi xuất hiện đoạn clip này của Chi Pu.

Chuyện càng được đẩy lên căng thẳng khi dân tình "đào" lại bài phỏng vấn của Hương Tràm khi nói về Tiếng Việt. Cụ thể, khi trả lời kênh Lan Bercu TV, Hương Tràm đã thể hiện niềm tự hào về tiếng Việt sau 2 năm qua nước ngoài sinh sống. Có thể thấy, dù ở Mỹ đã lâu nhưng khi trả lời phỏng vấn, Hương Tràm vẫn nói tiếng Việt rõ ràng, không chêm thêm ngôn ngữ khác.

Hương Tràm luôn tự hào với Tiếng Việt

"Tràm muốn mọi người tự hào về tiếng Việt. Tiếng Việt chúng ta là ngôn ngữ có dấu, khi thay đổi dấu thì lại mang nhiều nghĩa khác nhau. Tràm yêu điều đấy. Đó là điều ngôn ngữ khác không có, tiếng Anh không có. Đây cũng là điều Tràm cảm thấy tự hào nhất khi trở thành một nghệ sĩ, một người phụ nữ Việt ở trên đất Mỹ", Hương Tràm chia sẻ.

Chưa hết, mới đây, Chi Pu lại tiếp tục được so sánh với huấn luyện viên chương trình Rap Việt mùa 2: Binz. Theo đó, trong tập 1 chương trình Rap được đông đảo bạn trẻ yêu mến, Binz đã thêm nhiều từ tiếng Anh vào câu nói của mình. Điển như trong bài hát mở đầu, nam rapper thể hiện: "Vẫn turn up, dù trong club hay là giữa vườn hồng", "Chân thì lowtop", "Nhạc anh so cold, còn anh thì so hot",... Với những người đã từng nghe nhạc rap và biết tới Binz, có thể dễ dàng thấy rằng anh chàng này rất hay dùng những từ Tiếng Anh trong những câu hát của mình.

Chi Pu được so sánh với Binz

Ngay khi xuất hiện sự so sánh giữa Chi Pu và Binz, nhiều người cho rằng điều này vô cùng khập khiễng, bởi Chi Pu là người Việt gốc Việt, sinh sống và học tập tại Việt Nam, chỉ mới sang Mỹ hơn 2 tuần để công tác. Còn Binz là người Mỹ gốc Việt, sang Mỹ từ năm 2005 và mới chỉ về Việt Nam 3 năm trước. Do đó thói quen nói chuyện vẫn thêm vài từ nước ngoài là điều dễ hiểu. Hơn nữa, đây là chương trình Rap, có những từ Tiếng Anh nói ra ai cũng hiểu.

Một khán giả bình luận: "1 người là người mĩ gốc việt, sang mĩ từ năm 17 tuổi (năm 2005) và mới trở về năm 2018, cách nói chuyện như vậy là vẫn dễ hiểu mà, với cả trong giới underground của họ thì đôi khi vẫn phải chèn 1 số từ tiếng anh vào mà (single, ...) . Ai không biết cũng đừng so sánh khập khiễng hộ với, đây đi so với 1 ng mới sang mĩ 2 tuần xong còn "hoạt activities" là đủ hiểu"

Một số ý kiến bình luận của khán giả

Hiện bài viết so sánh này vẫn nhận về nhiều sự bình luận, tranh cãi của cư dân mạng.