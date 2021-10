Quay về phòng trọ sau 4 tháng, khung cảnh 'nhung nhúc' trong tủ quần áo khiến cô gái tá hỏa

Tại TP. Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều học sinh, sinh viên, người lao động đã phải rời nhà trọ trong hơn 4 tháng. Do không ai nghĩ rằng mình sẽ đi lâu như vậy, nên dường như tất cả đều không có sự chuẩn bị trước. Do đó, trở lại phòng trọ sau một thời gian dài là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh trở lại phòng trọ của cô gái khiến người xem không khỏi rùng mình. Toàn bộ quần áo trong tủ của cô đã bị những sinh vật lạ ghé thăm, gặm nhấm không thương tiếc, khiến tủ đồ biến thành tủ... giẻ lau.

Chiếc quần bị sinh vật lạ cắn tả tơi

Cô đã đưa từng món đồ ra trước máy quay, và cái nào cũng trong tình trạng tan nát. Thậm chí, một chiếc quần bò dày dặn cũng bị gặm nhấm lỗ chỗ, rách tả tơi.

Toàn bộ quần áo đã bị hư hỏng

Tuy nhiên, cư dân mạng an ủi rằng cô nàng này còn rất may mắn, khi không phải hứng chịu những chiếc tủ lạnh bốc mùi, đồ ăn mốc meo trong phòng do đã bị cắt điện.

Trước đó, một cô gái khoe cái tủ lạnh nhà mình sau gần 5 tháng rời xa Sài Gòn và không đụng đến. Khi mở cánh cửa tủ ra, đập vào mắt gia chủ là cảnh từ cánh cửa tủ đến không gian bên trong bám đầy những chất bẩn đen thui.

Chiếc tủ lạnh bị dòi vây kín

Khi mở cánh cửa tủ ra, đập vào mắt cô gái là cảnh từ cánh cửa tủ đến không gian bên trong bám đầy những chất bẩn đen thui. Có thể khi rời khỏi nhà trong thời gian dài, cô đã quên dọn sạch đồ ăn trong tủ, hơn nữa lại ngắt điện nên sau 5 tháng mới ra nông nỗi này.

Đồ ăn còn thừa trong tủ chính là nguyên nhân khiến tủ bị bốc mùi

Câu chuyện về việc quay lại phòng trọ sau nhiều tháng giãn cách khiến nhiều người "không dám tượng tượng viễn cảnh". Tuy nhiên, cũng may mắn rằng dịch bệnh đã bớt căng thẳng, người ta có thể trở về trạng thái "bình thường mới". Vậy nên, dọn nhà còn hơn là không được ở.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Nhìn nhung nhúc thấy mà ghê. Ôi lo cho cái tủ đồ 5 tháng chưa động vô của mình.

- Quần áo mà còn gặm ra vậy, không biết đồ đạc, tủ lạnh của mình sẽ về đâu đây.

- Thôi bỏ ra 1-2 ngày dọn dẹp, chứ còn hơn không ở suốt mấy tháng trời.