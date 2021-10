Video: Lửa cháy ngùn ngụt tại kho cung cấp dịch vụ cưới ở TP Hồ Chí Minh

Sáng nay (26/10), một vụ cháy lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Theo đó, vào khoảng 8h10 phút, người dân nghe thấy có tiếng nổ, sau đó là ngọn lửa lớn bốc lên tại nhà kho rộng hàng trăm mét vuông có địa chỉ số 116 đường số 3, khu dân cư Phong Phú. Thời điểm này, nhiều người đang làm việc bên trong hoảng hốt tháo chạy ra bên ngoài.

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ cháy

Do địa điểm cháy là nơi cung cấp dịch vụ cưới, nhiều vật liệu dễ cháy nên dù đã được huy động nhiều bình chữa cháy tại chỗ nhưng đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng. Ít phút sau, lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm kho hàng và lan sang nhà dân liền kề. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh điều động nhiều đơn vị xuống hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Đám cháy lớn khiến đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy

Đến gần hơn 10 giờ cùng ngày, cảnh sát vẫn đang nỗ lực tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để dập lửa, khói vẫn toả ra mù mịt từ hiện trường. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Từ đầu tháng 10, TP HCM liên tiếp xảy ra cháy. Trong đó, vụ cháy cửa hàng giày dép ở quận Tân Phú làm 3 người bị thương và một người chết. Mới đây, hoả hoạn thiêu rụi ba xe sang trong gara ôtô ở phường Tân Hưng, quận 7.