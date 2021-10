Chiều 4/10, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã diễn ra tại địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, vụ việc diễn ra vào khoảng 14h35 phút chiều, tại khu vực Cầu Táo Đội. Một ô tô con chở khoảng 5 người đã xảy ra va chạm với xe tải 99C 145.12 tại một Ngã 4 đường mới khu vực trên.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến ôtô con nát vụt sau va chạm với xe ben tại Ngã 4, ít nhất 2 người chết tại chỗ ở Bắc Ninh.

Cú tông cực mạnh khiến xe ô tô con lộn nhiều vòng, sau đó lật phơi bụng. Tại hiện trường chiếc ô tô con nát bét, 2 người tử vong tại chỗ (1 nam, 1 nữ ). Một người mắc kẹt trong xe, 3 người bị thương khác.

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc được đăng tải đã xuất hiện thông tin nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên chính là youtuber đình đám Duy Thường và Nam Oke.

Tuy nhiên một số nguồn tin khác cho biết, nạn nhân tử vong là Nam Ok, Duy Thường không đi cùng xe nên may mắn thoát nạn.

Hiện chưa rõ thực hư nạn nhân của vụ tai nạn có phải 2 nam thanh niên có tiếng nói trên hay không, nhưng hàng loạt người hâm mộ đã tràn vào trang cá nhân để bày tỏ lòng thương tiếc tới 2 youtuber này.