Xôn xao thông tin quán bún đậu của Trang Khàn bị tạt sơn, dân mạng hả hê 'ếch chết tại miệng'

Trưa 12/10, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Tiktok truyền tay nhau đoạn video được cắt ghép từ nhiều ảnh một ngôi nhà bị tạt chất bẩn. Người đăng tải kèm dòng trạng thái: "Nhà Khàn mắm tôm khỏi phải mua", khiến người xem cho rằng đây là quán bún đậu của cựu người mẫu Trang Trần bị tạt mắm tôm.

Từ đoạn video có thể thấy, phía trước cửa nhà đã bị hắt đầy chất bẩn. Chất màu đỏ thẫm từ ngoài cửa nhà, bắn vào trong nhà khiến người xem không khỏi giật mình.

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, đoạn clip thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ chóng mặt.

Đêm 9/10, Trang Trần (hay còn được gọi là Trang Khàn) bất ngờ đến tận nhà cố ca sĩ Phi Nhung để “chất vấn” Hồ Văn Cường, "ép cung" hỏi rằng có nhờ nữ đại gia đòi tiền giúp mình hay không.

Cụ thể, dù miệng luôn khẳng định không ép buộc Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 phải trả lời nhưng Trang Trần liên tiếp đặt các câu hỏi cho hai mẹ con nam ca sĩ: “Cường có uỷ quyền, nhờ vả hay trông cậy vào nữ CEO đòi nợ giùm hay không?”, "con ngẩng đầu lên, nói đi",.... Có lẽ đây chính là lý do khiến cựu người mẫu bị nhiều người có thành kiến. Khá nhiều ý kiến để lại rằng Trang Khàn quá rảnh rỗi, cố tình ép buộc một cậu bé mới chỉ 18 tuổi, dùng sức ép dư luận để đưa Hồ Văn Cường vào đường cùng.

Tuy nhiên, một số người đã nhận ra rằng đây là những hình ảnh đã xuất hiện từ lâu. Chỉ cần truy cập google cùng dòng từ khóa: "Treo băng rôn xin đừng tạt sơn" sẽ xuất hiện các ảnh tương tự như trong clip, được đăng tải từ tháng 6/2020. Như vậy, có thể khẳng định rằng: Thông tin quán bún đậu của Trang Khàn bị tạt mắm tôm là sai sự thật.

Dù thông tin trên là sai sự thật, nhưng khá nhiều dân mạng cảm thấy rất "vừa lòng", "hả lòng hả dạ". Thậm chí, có ý kiến đòi tẩy chay luôn quán bún đậu.

Trước đây đã xuất hiện nhiều trường hợp phá hoạt tài sản của người khác bằng cách tạt chất bẩn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tài sản, lợi ích, thậm chí ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và sẽ bị xử phạt. Do vậy, mọi người không nên có những hành vi quá khích như những vụ việc kể trên.