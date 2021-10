Chiều 4/10, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền thông tin một YouTuber nổi tiếng có hơn 1 triệu người theo dõi bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ.

Theo một số nguồn tin ban đầu, khoảng 14h35p chiều ngày 4/10 tại khu vực cầu Táo Đội thuộc địa bàn thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ. Nhiều người đồn rằng nạn nhân chính là Nam Ok, một Youtuber cùng team với Duy Thường.

Clip hiện trường vụ tai nạn tại Bắc Ninh (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Ngay lập tức, thông tin về Duy Thường cũng như Nam Ok được dư luận đồng loạt tìm kiếm.

Duy Thường là ai?

Duy Thường tên thật là Đào Văn Thường sinh năm 1994 năm nay 25 tuổi quê quán ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Anh là cựu sinh viên trường Đại học Kinh Tế Kỹ thuật Công Nghiệp nhưng sau khi ra trường anh làm nghề sáng tạo nội dung Youtube và hỗ trợ tài chính.

Duy Thường và Nam Ok là một cặp bài trùng, khi cả 2 thường xuyên hợp tác sáng tạo nội dung và đăng tải video Youtube. Nội dung chủ yếu là về chru đề Vlogs, trêu đùa bạn bè, người đi đường, tạo những clip hài hước.

Xuất thân trong một gia đình nông dân nên dường như lối dẫn của Duy Thường bình dị, gần gũi, thu hút người xem.

Tham gia Youtube từ những năm 2010 nhưng năm 2017 Duy Thường mới bắt đầu đăng video cho kênh và bắt đầu sáng tạo nội dung. Hiện nay kênh Youtube của Duy Thường Vlogs đã đạt hơn 1.5 triệu người đăng ký và 308 triệu lượt xem lọt tóp những trang Youtube được nhiều người đăng ký nhất Việt Nam.

Ngoài những clip hài hước, Duy Thường cũng hay làm clip troll người khác, giúp đỡ người yếu thế, thử thách người khác.

Nam Ok là ai?

Nam Ok, tên thật là Nguyễn Văn Nam, hiện đang là Youtuber đình đám gốc Bắc Giang. Có thể nói, anh chàng là gương mặt nổi bật trên các trang mạng xã hội và được đông đảo các bạn trẻ đón nhận.

Nam Ok thường làm những video hướng tới đối tượng là các bạn trẻ cấp 2, cấp 3. Do vậy, anh thường lựa chọn những nội dung đơn giản và gần gũi, được lấy bối cảnh ngay tại nơi mình sinh sống. Nhờ tính tình hòa đồng và cách nói chuyện lôi cuốn, thu hút nên mỗi khi Văn Nam xuất hiện đều đem lại tiếng cười cho người xem.

Anh chàng từng chia sẻ chia sẻ: “Khi bắt đầu theo đuổi con đường này, gia đình và bạn bè mình đều không ủng hộ. Hơn nữa, thời gian đầu làm Youtube, mình gặp nhiều khó khăn trong lúc tạo video. Bên cạnh đó, mình cũng phải chấp nhận ý kiến hai chiều, người chê, người thích”. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận, chính nhờ những lời góp ý của khán giả mà giờ đây đã có thể phát triển được hướng đi riêng cho mình.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, Youtube trẻ đã đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, nhất là sự tiến bộ mạnh mẽ trong kênh Youtube. Nhưng tiếc thay, "tài hoa bạc phận". Mặc dù chưa rõ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên có phải Nam Ok hay không, nhưng rất nhiều người dùng mạng xã hội đã tràn vào trang cá nhân để bày tỏ lòng thương tiếc với anh chàng này.