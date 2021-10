Xuất hiện clip nghi là chiếc ô tô của Youtuber Nam Ok trước khi gặp tai nạn kinh hoàng tại Bắc Ninh

Khoảng 16h chiều nay (4/10), một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực cầu Táo Đôi, huyện Lương Tài - Bắc Ninh khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người nguy kịch.

(Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Cú tông cực mạnh khiến xe ô tô con lộn nhiều vòng, sau đó lật phơi bụng. Tại hiện trường chiếc ô tô con hư hỏng hoàn toàn, 2 người tử vong tại chỗ (1 nam, 1 nữ). Một người mắc kẹt trong xe, 3 người bị thương khác.

Ngay sau khi vụ việc được đăng tải đã xuất hiện thông tin nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên chính là youtuber đình đám Nam Ok.