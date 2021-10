Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương: Mạng xã hội 'tổng lực vào cuộc'

Sáng 17/10, nhiều người dùng mạng xã hội xôn xao trước thông tin một bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ẩn. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tiến hành điều tra, xác minh vụ một bé trai mất tích xảy ra tại ấp Tân Định, xã Minh Tân.

Gia đình cháu bé đăng tải thông báo

Chân dung cháu bé bị mất tích bí ẩn

Cập nhật đến sáng 18/10, bé trai 2 tuổi ở Bình Dương mất tích bí ấn vẫn chưa được tìm thấy, công an cũng khẩn trương công bố đặc điểm nhận dạng để người dân hỗ trợ.

Phía gia đình bé trai cho biết, vào ngày 15/10, bé có tên là Lâm Gia Hưng (2 tuổi, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), khi đang chơi trước sân nhà cùng mẹ là chị Hồ Thị Bích Nhi thì mẹ bé vào trong nhà có việc, sau khi mẹ bé quay lại đã không thấy con đâu. Sau đó, cả gia đình, hàng xóm đi tìm khắp nơi, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Gia đình đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé

Trước khi mất tích, bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần short màu xanh; chân không mang dép.

Ngay sau khi xác minh sự việc, công an huyện Dầu Tiếng đã gửi thống báo đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ tìm bé trai 2 tuổi bị mất tích.

Đến tối qua, cơ quan chức năng và người dân, người thân bé trai 2 tuổi đã xuyên đêm tìm kiếm em song vẫn chưa có thông tin.

Đáng chú ý, theo một người trong nhóm đi tìm kiếm cháu bé, đêm 17/10, nhóm này phát hiện 2 người có quốc tịch nước ngoài, hành tung khả nghi nên đã báo cho chính quyền địa phương.

2 đối tượng khả nghi có quốc tịch nước ngoài

Trước vụ việc đau lòng này, những người dùng mạng xã hội đang tổng lực hỗ trợ, chia sẻ thông tin nạn nhân. Trên nhiều nền tảng như Facebook mà Tiktok và Youtube, hình ảnh cháu bé cùng đặc điểm nhận dạng đang được chia sẻ rầm rộ.

Mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ thông tin

Với sự giúp sức của cộng đồng mạng, nỗ lực tìm kiếm của cơ quan chức năng, hy vọng rằng sẽ sớm tìm được tung tích của bé Gia Hưng.