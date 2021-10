Đại gia Huỳnh Uy Dũng nói gì nghe tin vợ mình - bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung?

Tối 17/10, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ chia sẻ thông tin mình bị 5 người hành hung khi đang làm việc tại cơ quan công an ngày hôm qua (16/10). Cùng xuất hiện trong buổi livestream, ông chủ Đại Nam - Huỳnh Uy Dũng tỏ rõ thái độ cứng rắn, kiên quyết làm rõ mọi chuyện.

Ông Dũng cho biết, sau khi đưa vợ tới cơ quan chức năng để thực hiện đối chất với ông Võ Hoàng Yên, do bận công việc nên ông đã rời khỏi, để vợ cùng một luật sư khác ở lại tiếp tục làm việc.

Ông Huỳnh Uy Dũng bức xúc khi nghe tin vợ bị hành hung

Ông Dũng cho hay: "Hôm qua tôi về đến nhà là khuya lắm rồi nên chưa được nói chuyện với bà xã, đến hôm nay thì nghe được câu chuyện như vậy. Khi đến, tôi đã rất tôn trọng để anh em bảo vệ ngồi ngoài uống cà phê, vào trong đó chỉ có một mình tôi với cậu luật sư ở lại làm việc.

Mình nghĩ một cơ quan công quyền như thế riêng việc luật sư ngồi gác chân lên bàn đã là chuyện không thể chấp nhận. Tôi cũng từng ở công an, tôi biết, bước vào một cơ quan công quyền phải thể hiện sự tôn trọng."

Chia sẻ về lý do rời đi và không ở lại cùng vợ, ông chủ Đại Nam nói: "Tôi nghĩ trong công an không thể xảy ra ẩu đả gì nên tôi xin phép đi về. Vì nghĩ làm việc trong cơ quan công an nên tôi yên tâm.

Khi từ Bình Dương đi về tôi lướt điện thoại mới biết chuyện. Tôi mong Đảng, nhà nước cũng như cơ quan cấp trên trích xuất camera để xem chuyện bà xã tôi có nói sai hay không? Nếu chuyện thực sự xảy ra như vậy thì xã hội quá phức tạp." - Ông Huỳnh Uy Dũng bày tỏ mong muốn mọi chuyện được sáng tỏ.

Đồng thời, ông cũng tiết lộ chính ông là người dặn dò và gợi ý bà Phương Hằng đưa điện thoại cho công an làm bằng chứng: "Khi đi tôi có nhắn với bà xã nếu chối thì niêm phong điện thoại gửi cho công an trích xuất toàn bộ bằng chứng lừa đảo. Việc này quá kinh khủng, lợi dụng lòng tốt của người khác để chuộc lợi."

Liên quan tới vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng (phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam), nói rằng vào ngày 16-10, trong buổi làm việc tại cơ quan Công an TP.HCM về vấn đề kiện tụng có sự xuất hiện của ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư (2 nam, 2 nữ) đi cùng đã hành hung bà. "Lúc đó chỉ có một đồng chí công an thôi, đồng chí này còn gọi người đến giúp", bà Hằng nói trong cuộc livestream vào chiều nay 17-10.

Bà Phương Hằng tố bị hành hung trên sóng livestream chiều ngày 17/10.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Lê Thành Kính - người được bà Hằng nêu tên trong livestream - cho biết ngày 16-10 Công an TP.HCM mời các bên lên làm việc về nội dung bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM), có ông Yên, luật sư Kính và 3 luật sư khác bảo vệ cho ông Yên. Phía bà Hằng có 1 luật sư, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng).

Tuy nhiên luật sư Kính khẳng định hoàn toàn không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream. Buổi làm việc diễn ra từ 8h30 sáng đến khoảng 13-14h trưa thì kết thúc.

Một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cũng cho biết rằng chưa nắm được vụ việc nên chưa thể cung cấp được cho báo chí.