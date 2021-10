Đau lòng: Con trai chứng kiến cảnh bố ruột được cho là nghi phạm sát hại cả gia đình ở Bắc Giang

Chiều 22/10, một vụ thảm sát thương tâm đã xảy ra trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang. Theo đó, nghi phạm Trần Văn Hiếu (47 tuổi) được cho là đã giết bố mẹ ruột cùng em gái, sau khi mới đi tù về được 10 ngày.

Hiện trường được cho là của vụ thảm sát

Đáng nói, con ruột của nghi phạm đã chứng kiến vụ thảm án. Theo Zing news, lãnh đạo địa phương cho biết khi đi học về, con trai của Trần Văn Hiếu chứng kiến cảnh cha sát hại 3 người thân. Cháu bé sau đó kể lại sự việc với hàng xóm.

"Con trai 8 tuổi của Hiếu đi học về, chứng kiến toàn bộ sự việc nên chạy sang nhà hàng xóm kể lại", vị lãnh đạo địa phương cho hay.

Chân dung nghi phạm Hiếu

Ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các huyện ở Bắc Giang để truy bắt Hiếu. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm

Lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết trưa cùng ngày, Hiếu chém tử vong em gái tên Trần Thị Th. Sau đó, nghi phạm truy sát bố, mẹ là ông Trần Đình L. và bà Bùi Thị Th.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự cho biết khi rời hiện trường, Hiếu đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm kín đầu, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Nghi phạm Hiếu đang tẩu thoát khỏi hiện trường

Trước đó, Hiếu đã bị kết án 6 năm tù tới tội Cố ý gây thương tích. Hôm 13/10 vừa qua, người đàn ông này đã được mãn hạn tù.

Cảnh sát đề nghị người dân có thông tin về Hiếu cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793.