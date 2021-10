Giá cà phê, giá hồ tiêu hôm nay ngày 19/10: Đồng loạt chững lại sau 1 tuần 'tăng nóng'!

Giá cà phê hôm nay

Hiện tượng cách biệt về giá giữa 2 kỳ hạn giao hàng đã khiến giới đầu tư không còn bận tâm mối lo về nguồn cung trong ngắn hạn, mặc dù thời tiết tại các vùng trọng điểm trồng cà phê của Việt Nam chưa thuận lợi để tiến hành thu hái.

Giá cà phê hôm nay 19/10

Các chuyên gua dự báo, giá cà phê arabica tuần này lại tăng, cụ thể tháng 12/2021 tăng 2,05 Cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 2 Cent/lb. Mối lo nguồn cung cũng sẽ được giảm bớt khi các vùng cà phê ở miền Nam Brazil đã có mưa dồi dào trong tuần này và dự báo sẽ nhiều mưa trong tuần tới.

Giá cà phê hôm nay tại Việt Nam

Thông tin thị trường cà phê

Nhìn chung, tình hình tiêu thụ cà phê trên thế giới đang bị ảnh hưởng do tình trạng ùn ứ container tại các cảng biển toàn cầu. Nguyên nhân là bởi do thời tiết khắc nghiệt, trong đó, 2 trận bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc và lệnh phong tỏa tại nhiều quốc gia vì dịch Covid-19. Chính điều này đã khiến khủng hoảng thêm chuỗi cung ứng trên toàn thế giới.

Giá cà phê được dự báo sẽ còn tăng mạnh, để bù đắp vào chi phí vận chuyển bằng tàu biển.

Giá hồ tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 19/10 giao động trong khoảng 86.000 - 89.000 đồng/kg. Giá tiêu trong tuần này được dự đoán đi ngang, thậm chí là giảm nhẹ sau chuỗi tăng nóng tuần trước.

Giá hồ tiêu hôm nay tại một số tỉnh thành

Giá tiêu có xu hướng xuống nhẹ và đi ngang là động thái đã được dự báo trước của giới xuất khẩu và đầu cư. Sau khi đã gom đủ hàng, giá tiêu sẽ được ghìm xuống. Từ đầu tháng, giá thu mua tiêu liên tục được đẩy lên dẫn đến tình trạng tranh mua của các đại lý.

Cập nhật thông tin thị trường hồ tiêu

Giá hồ tiêu hôm nay 19/10

Sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm nay sụt giảm do mất mùa và dịch bệnh làm diện tích cây trồng bị thu hẹp, trong khi lượng hàng nhập khẩu cũng hạn chế do nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chính không dồi dào như các năm trước. Do đó, dự kiến giá tiêu sẽ có những bước tăng đáng kể trong quý cuối cùng của năm nay.

Ông Hoàng Phước Bính - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) cho biết: "Do ảnh hưởng thời tiết khô hạn đầu mùa mưa năm 2021 và thiếu sự đầu tư chăm sóc nên diện tích và sản lượng vụ mùa này giảm hơn 30% so với vụ trước. Cũng vì vậy giá hồ tiêu hiện tại và thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cao bền vững, có lợi cho người sản xuất."

FOB LÀ GÌ?

Một thuật ngữ, viết đầy đủ là Free On Board, nghĩa là Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi còn gọi là "Giao lên tàu".

Trong giao dịch theo giá FOB bên bán hàng cần phải trả cước phí xếp hàng lên tàu. Sự chuyển dịch các rủi ro diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng xếp hàng. Về mặt quốc tế, thuật ngữ này chỉ rõ cảng xếp hàng, ví dụ "FOB New York" hay "FOB Hải Phòng". Các khoản chi phí khác như cước vận tải, phí bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của bên mua hàng.

GIÁ TRỪ LÙI LÀ GÌ?

Trừ lùi là mức giá mà bên mua trừ vào giá của bên bán. Thường là do vấn đề về chất lượng và thương hiệu.