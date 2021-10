Giá cà phê, giá hồ tiêu hôm nay ngày 21/10: Đồng loạt tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay

Sau những ngày ảm đạm, giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng nhẹ, bất chấp việc tác động của thời tiết lên giá cà phê arabica. Những trận mưa liên tiếp của Tây Nguyên trong những ngày qua không những không gây quá nhiều thiệt hại mà ngược lại, giúp cho cây cà phê sắp thu hoạch nâng cao chất lượng và sản lượng.

Theo TG&VN, trước giờ đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 11/2021 tăng 10 USD (0,48%), giao dịch tại 2.115 USD/tấn; Trong khi, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 1/2022 tăng 11 USD (0,52%), giao dịch tại 2.131 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp. Cấu trúc giá nghịch đảo được thu hẹp.

Giá cà phê hôm nay 21/10

Các chuyên dự báo, giá cà phê arabica tuần này lại tăng, cụ thể tháng 12/2021 tăng 2,05 Cent/lb, giao tháng 3/2022 tăng 2 Cent/lb. Mối lo nguồn cung cũng sẽ được giảm bớt khi các vùng cà phê ở miền Nam Brazil đã có mưa dồi dào trong tuần này và dự báo sẽ nhiều mưa trong tuần tới.

Thông tin thị trường cà phê

Nhìn chung, tình hình tiêu thụ cà phê trên thế giới đang bị ảnh hưởng do tình trạng ùn ứ container tại các cảng biển toàn cầu. Nguyên nhân là bởi do thời tiết khắc nghiệt, trong đó, 2 trận bão lớn đổ bộ vào Trung Quốc và lệnh phong tỏa tại nhiều quốc gia vì dịch Covid-19. Chính điều này đã khiến khủng hoảng thêm chuỗi cung ứng trên toàn thế giới.

Áp lực trên chuỗi cung ứng toàn cầu đã gây nên hiệu ứng xấu cho giao thương thế giới. Theo các số liệu hàng hải, tại thời điểm này, ước tính có khoảng 1,6 triệu đơn vị tương ứng containers hàng hóa trên toàn cầu chưa được dỡ hàng. Một số nước lớn đã bắt đầu có động thái giải phóng khối lượng container còn đang nằm chờ ở các cảng, nhằm gỡ bí cho chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng để gỡ bí cho việc chu chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu container rỗng và chỗ trống trên tàu bị dự đoán sẽ còn phải kéo dài ít nhất đến giữa năm 2022.

Giá cà phê được dự báo sẽ còn tăng mạnh, để bù đắp vào chi phí vận chuyển bằng tàu biển.

Theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, lượng cà phê nhập khẩu toàn cầu trong niên vụ 2020-2021 tăng khoảng 5% so với niên vụ 2019-2020, lên gần 83 triệu bao (loại 60kg),

Giá hồ tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 20/10 giao động trong khoảng 86.000 - 89.000 đồng/kg. Giá tiêu trong tuần này được dự đoán đi ngang, không có quá nhiều sự thay đổi so với hôm qua.

Giá tiêu ở Gia Lai có sự giảm nhẹ 500 đồng, xuống còn 86.500 đồng/kg, Đắk Nông, Đắk Lắk vẫn giữ nguyên mức 87.500 đ/kg; Bình Phước 88.000 đ/kg và cao nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu với 89.000 đ/kg.

Nhìn chung, giá tiêu Việt Nam đã có nhiều khởi sắc khi tăng 1% trong tuần trước và tăng 10% trong nửa đầu tháng 10 (Theo Peppertrade).

Cập nhật thông tin thị trường hồ tiêu

Giá hồ tiêu hôm nay 20/10

Thị trường hồ tiêu đón nhận những thông tin hết sức khả quan khi các thị trường như Châu Âu và Mỹ đã bắt đầu mua trở lại. Trung Đông cũng đã nhập khẩu, bao tiêu nguyên liệu trở lại sau một thời gian dài ngưng trệ.

Tuy nhiên, sức mua của "ông lớn" Trung Quốc giảm sâu là yếu tố khiến thị trường cần phải tính đến. Trong tháng 9, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 1.293 tấn hồ tiêu trong khi trung bình mỗi tháng thông thường rơi vào khoảng 5.000 tấn.

Theo dự đoán, sản lượng hồ tiêu niên vụ 2022 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các tỉnh Tây Nguyên, vùng trọng điểm hồ tiêu đang chịu ảnh hưởng lớn của mưa bão. Do đó, sản lượng tiêu năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục giảm so với năm 2021. Vụ mùa thu hoạch cũng đến muộn hơn (dự kiến tháng 2-3/2022) do có hiện tượng ra nhiều lá và cây tiêu bắt đầu có hoa.

FOB LÀ GÌ?

Một thuật ngữ, viết đầy đủ là Free On Board, nghĩa là Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi còn gọi là "Giao lên tàu".

Trong giao dịch theo giá FOB bên bán hàng cần phải trả cước phí xếp hàng lên tàu. Sự chuyển dịch các rủi ro diễn ra khi hàng hóa vượt qua lan can tàu tại cảng xếp hàng. Về mặt quốc tế, thuật ngữ này chỉ rõ cảng xếp hàng, ví dụ "FOB New York" hay "FOB Hải Phòng". Các khoản chi phí khác như cước vận tải, phí bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của bên mua hàng.

GIÁ TRỪ LÙI LÀ GÌ?

Trừ lùi là mức giá mà bên mua trừ vào giá của bên bán. Thường là do vấn đề về chất lượng và thương hiệu.