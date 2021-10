Giá cà phê hôm nay 28/10: Quay đầu giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 28/10

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 11/2021 được ghi nhận tại mức 2.247 USD/tấn sau khi giảm 3,35% (tương đương 78 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 201,35 US cent/pound, giảm 3,24% (tương đương 6,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).

Dù đã mở cửa lại xuất khẩu nhưng ít nhất tới giữa tháng 11, lô hàng cà phê robusta đầu tiên mới có thể xuất khẩu, nguyên nhân là do hàng hóa trên tàu bị ứ đọng nhiều, dẫn tới thiếu chỗ trên tàu.

Cuộc khủng hoảng logictics toàn cầu vẫn rất trầm trọng. Tàu bè ách tắc, hàng hóa không thể lưu thông container rỗng thiếu hụt. Đây là tình trạng chung trên thế giới do nhiều nước phải thực hiện giãn cách xã hội. Dự kiến đến giữa năm 2022, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.