Hàng loạt drama của Nhâm Hoàng Khang - 'trợ thủ' đắc lực của nữ đại gia U50 trước khi bị bắt

Nhâm Hoàng Khang là cái tên đình đám trong dân công nghệ. Trước khi bị bắt, anh chàng IT có niềm đam mê với lập trình, làm ra nhiều sản phẩm công nghệ có ích cho cộng đồng. Anh nổi tiếng với việc phát triển các phần mềm hỗ trợ mẹo trên Iphone, Ipad; đưa eSIM vào máy Iphone Lock…

Trước đó, ngày 24/5, 'thánh IT' Nhâm Hoàng Khang cho biết có đến gặp Trang Trần xong cựu người mẫu lại lẩn trốn không dám đối mặt. Bị tố không dám gặp Nhâm Hoàng Khang, Trang Trần tức tối tung full đoạn clip ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoai "ba mặt một lời" giữa cô và "thánh IT" này.

Kết cục, "cuộc đại chiến" đã được công an can thiệp do tụ tập quá đông người, gây mất trật tự, an ninh xã hội.

Nhâm Hoàng Khang khẳng định bằng chứng giải oan cho Hoài Linh mà Cát Phượng đưa ra là giả!