Phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu trò chuyện với các cử tri

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hà Nội.



Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính Trụ sở quận Ba Đình và 57 điểm cầu tại quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng và các phường.



Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng bày tỏ nhất trí báo cáo dự kiến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, đánh giá cao về kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp.



Nhấn mạnh đến công tác phòng, chống dịch, cử tri phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), phường Láng Hạ (quận Đống Đa) cho rằng, đợt dịch thứ 4 bùng phát, lây lan nhanh, trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình của nhân dân, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Song, trước tình hình diễn biến phức tạp của biến thể mới, dịch bệnh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Do đó, các cử tri cho rằng, cùng với các biện pháp mạnh mẽ, cần đẩy mạnh việc tiêm vắc xin. Bên cạnh số lượng vắc xin đã mua và nguồn vắc xin được tài trợ, Việt Nam cần đẩy nhanh sản xuất vắc xin trong nuớc. Để có những giải pháp hiệu quả, Chính phủ cũng cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần đẩy nhanh các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh; áp dụng CNTT trong phòng, chống dịch; hỗ trợ doanh nghiệp: giãn nợ, giảm lãi suất vay vốn; quan tâm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội… Cử tri cũng kiến nghị Thành phố nghiên cứu triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em để các em sớm được đến trường trở lại.



Về công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri phường Trung Phụng (quận Đống Đa) bày tỏ tin tưởng đối với Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, đề nghị tăng cường hơn nữa giám sát tối cao nhất là trong công tác mua vắc xin; mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế. Cử tri hi vọng Việt Nam sớm đẩy lùi dịch Covid-19, kinh tế phục hồi và người dân được trở lại cuộc sống bình thường mới.



Cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng cũng đã kiến nghị đoàn ĐBQH một số nội dung như: có cơ chế bảo vệ, khuyến khích, hỗ trợ người tố cáo tham nhũng; xử lý nghiêm việc trục lợi từ dịch bệnh; có chế tài, quy định ứng xử trên không gian mạng; chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng thường xuyên và đột xuất; quan tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân; nghiên cứu đối sách trong phòng, chống dịch, huy động toàn thể cộng đồng tham gia…

Cử tri quận Ba Đình kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của cử tri. Qua đó, phản ánh nguyện vọng cử tri và Nhân dân Thủ đô gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội. Hội nghị ghi nhận 8 ý kiến phát biểu của các cử tri thể hiện 3 nhóm vấn đề chính là: công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, bảo sức khỏe người dân; phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh; hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Đây là những vấn đề lớn, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.



Thông tin rõ hơn một số vấn đề, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết: Công tác phòng chống dịch luôn được TP Hà Nội xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp chống dịch với phương châm trên hết, trước hết là sức khỏe, an toàn của người dân. Trong đó, tập trung tổ chức khoanh vùng, cách ly, truy vết thần tốc; phong tỏa hẹp, quản lý chặt. Đến nay, Thành phố đã tiêm hơn 7,7 triệu mũi vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi. Trong đó, mũi 1 đạt tỷ lệ trên 98%, mũi 2 đạt gần 32%. Các "pháo đài" chống dịch tại từng phường, từng xã, từng phố được củng cố. Thành phố đã thành lập 4.573 tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ sở để mở rộng "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ".



Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, Thành phố luôn xác định chủ động phương án phòng, chống dịch sớm hơn, cao hơn để không bị động. Luôn chủ động các phương án từ chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất đến nhân lực… Vì thế, đến nay, Hà Nội đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội kịp thời đến tay người lao động, người khó khăn, với tinh thần tương thân tương ái, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải tiếp thu ý kiến kiến nghị cử tri

Thay mặt các ĐBQH phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các ý kiến đều rất chất lượng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp chung. Theo Tổng Bí thư, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất to lớn đối với thế giới nói chung, trong đó có nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng ủng hộ của nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đem lại hiệu quả. Khẳng định mọi hoạt động của đất nước vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Tổng Bí thư cũng khẳng định, trong khó khăn, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín và sức mạnh tổng hợp quốc gia tiếp tục được củng cố. Truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", tiếp tục lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhìn nhận, đất nước còn rất khó khăn. Tình hình dịch bệnh vẫn có nguy cơ cao. Tăng trưởng kinh tế đạt thấp. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn biến phức tạp.



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thời gian tới, cả nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn. Trong đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tự mãn trước dịch bệnh Covid-19; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước bình yên mới có điều kiện phát triển. "Khó khăn còn nhiều, nhưng phải xác định đây là thử thách bản lĩnh để nỗ lực vượt qua", Tổng Bí thư nói. Đồng chí khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp xây dựng Quốc hội thực sự của dân, do dân, vì dân; mỗi ĐBQH thực sự là đại biểu trung thực, trung thành, không ngừng cố gắng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng yếu: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng luật pháp cho đúng với thực tế; giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, góp ý kiến kịp thời xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cùng chung sức, đồng lòng giữ gìn cơ đồ cha ông để lại.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với nhân dân "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng", trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, thực hiện phương châm "đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công" thì đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, không sợ kẻ thù nào, ngay cả giặc nội xâm là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vì chúng ta đã có kinh nghiệm.



Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sắp tới, Ban Bí thư sẽ chỉ đạo tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị với 2 trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, toàn Đảng sẽ đẩy mạnh đấu tranh với quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân; tiếp tục không chỉ chống tham nhũng mà chống cả tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.



Nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành phố và nhân dân với truyền thống văn hiến anh hùng, sẽ xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những danh hiệu cao quý được cả nước và bạn bè thế giới tôn vinh, phấn đấu không ngừng để dẫn đầu và trở thành tấm gương cho cả nước noi theo; xứng đáng là Thủ đô anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.