Sang đường nhưng chỉ tập trung vào điện thoại, người đàn ông khiến tài xế xe máy 'gặp họa'

Vụ việc tai nạn do người đi bộ mải nhìn điện thoại đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Cụ thể, trong một đêm mưa, vào khoảng 21h26' ngày 15/10 vừa qua, trên một đoạn đường vắng, một tài xế ô tô dựng xe bên lề, sau đó đi bộ qua đường. Tuy nhiên, thay vì nhìn đường, người này lại chủ quan do đường vắng, chỉ tập trung vào điện thoại mà không một lần quan sát xung quanh. Khi đi được 2/3 quãng đường, một nam tài xế điều khiển xe máy lao tới, đâm trúng người sang đường.

Người đàn ông sang đường nhưng chỉ tập trung vào điện thoại

Cú đâm mạnh khiến cả tài xế ô tô lẫn người đi xe máy ngã văng ra đường. Người đi xe máy dường như bị thương nặng hơn, trong khi đó tài xế ô tô đã có thể đứng dậy và đi lại bình thường.

Vụ tai nạn khiến nhiều người phải giật mình, bởi không ít lần họ cũng mắc những lỗi tương tự khi sang đường.

Theo dõi diễn biến thì đa số đều chỉ trích cách sang đường ngẫu hứng, không quan sát xung quanh mà chỉ tập trung vào cuộc điện thoại của tài xế ô tô. Mặt khác cũng có những ý kiến cho rằng một phần lỗi còn nằm ở phía người đi xe máy, khi chạy với tốc độ khá cao trong điều kiện thời tiết không tốt - trời mưa, đường trơn trượt.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- "Đùa chứ ai lại sang đường kiểu đó, không có mắt à"

- "Mong người đi xe máy không làm sao"

- "Đi thế này thì chịu rồi"

- "Trời mưa, đường vắng, bác sang đường thì không thèm quan sát, chỉ tập trung vào điện thoại, bác đi xe máy thì tốc độ hơi nhanh nên không kiểm soát được. Chỉ mong người không sao. Cũng là bài học cho những người sang đường không chú ý quan sát".