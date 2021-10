Tin nóng 17/10: Xót xa tình hình sức khỏe của NS Công Lý, 'thợ hát' Duy Mạnh 'tái xuất'

Bà xã kém 15 tuổi thông báo tình hình sức khỏe của NSND Công Lý sau gần 3 tháng nhập viện

Tối 16/10 dàn nghệ sĩ tại Nhà Hát kịch Hà Nội là Mạnh Hưng, Doãn Quốc Đam, Minh Tít đã mang bánh kem tới bệnh viện chúc mừng sinh nhật NSND Công Lý tại bệnh viện. Trong ảnh, “cô Đẩu” ngồi xe lăn, nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh các đồng nghiệp trong dịp sinh nhật.

Các nghệ sĩ tới chúc mừng sinh nhật đàn anh tại bệnh viện

Vụ đốt xe ở Gò Vấp: Chồng khai nghi vợ có quan hệ bất chính với sếp nên mới đốt ô tô của tình địch

Ngày 17/10, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để tiến hành điều tra về hành vi phá hoại tài sản của người khác.

Nói Tiếng Anh chèn Tiếng Việt, Binz bất ngờ bị so sánh với Chi Pu

Sau khi có những câu nói "Tiếng Anh xen lẫn Tiếng Việt", huấn luyện viên Binz bất ngờ bị so sánh với Chi Pu.

Chi Pu được so sánh với Binz

Bố ca sĩ Thu Phương qua đời, ca sĩ Bằng Kiều, Minh Quân và dàn sao Việt chia buồn

Trưa 17/10, ca sĩ Thu Phương bất ngờ đổi ảnh đại diện thành màu đen và cập nhật ảnh bìa hình hoa sen trắng trên trang cá nhân.

'Trò chơi con mực' phiên bản Hạ Long khiến cả người chơi lẫn người xem 'cười ra nước mắt'

Đến sáng nay (17/10), sự kiện đã được diễn ra theo đúng thông báo trước đó, đập tan mọi tin đồn "trò chơi giả". Ngay từ sáng, đông đảo người chơi đã có mặt tại địa điểm Bãi Cháy để sự kiện để tham gia "trò chơi con mực".

Thông báo tổ chức sự kiện

Hoa hậu ở nhà 200 tỷ: Quế Vân nổi tiếng thật sao, tôi lên Google tìm mà không thấy bản hit nào hết

Bức xúc trước phát ngôn của Quế Vân, Hoa hậu quý bà Phương Lê đã đăng một dòng trạng thái chỉ trích gay gắt cô trên trang cá nhân: "Nhìn mặt mẹ đẻ nó như nào thì sẽ ra nó như vậy? Thật sự tôi muốn nhìn mặt mẹ đẻ Quế Vân để cô thế nào mà đẻ ra một cô con gái yêu lấy ai cũng nhảy dựng lên um xùm và hết bị bỏ thê thảm đến bị đánh lên bờ xuống ruộng và đẻ con cha nó không chịu nhận".



HH Phương Lê bảo vệ Hồ Văn Cường khi bị Quế Vân chỉ trích

Phát ngôn đầy đạo lý ngày trở lại, 'thợ hát' Duy Mạnh được fan ủng hộ hết lời: 'Chào mừng chú'

Sau hơn 1 tuần bị khóa tài khoản cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã trở lại với bài đăng đầy đạo lý: Tài và Đức.

Bài đăng "đánh dấu" sự trở lại của Duy Mạnh

