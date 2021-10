Tin nóng trưa 3/10: Thông tin tang lễ của Phi Nhung, con nuôi đau đớn khi mẹ đã ra đi mãi mãi

Lễ viếng Phi Nhung: Khách tới viếng phải có thẻ xanh Covid-19, đăng ký trước giờ vào viếng

Mới đây, trang fanpage chính thức của Phi Nhung đã đăng thông tin về lễ tưởng niệm cố ca sĩ đến người hâm mộ.

<< >>

Người thân tiết lộ tình trạng của con gái ruột Phi Nhung trong lễ cúng thất đầu tiên của mẹ

Mới đây, một người em thân thiết của Phi Nhung tiết lộ sở thích lúc sinh thời của nữ ca sĩ và hình ảnh của Wendy kể từ khi mẹ qua đời.

<< >>

Clip: Cô gái cố tình lao vào đầu xe container quyên sinh trong đêm gây bức xúc

Hành động bất cần của một cô gái tại Lạng Sơn đã khiến nhiều người được phen hú vía và gây nên nhiều bức xúc.

Your browser does not support HTML5 video.

<< >>

Con nuôi Phi Nhung đau đớn và bất lực khi mẹ ra đi mãi mãi, Ốc Thanh Vân xót xa vỗ về

Chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, những dòng tâm sự của con gái nuôi Phi Nhung khiến trái tim ai cũng như thắt nghẹn.