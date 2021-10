Tin tức giao thông 24h: Tổng hợp tin tức giao thông trên cả nước mới nhất ngày hôm nay 17/10/2021

Clip: Xe máy phóng nhanh đâm xe đạp điện, nam thanh niên ngã trượt dài, tử vong trước đầu xe bán tải

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 16/10, xe máy BKS 20B1 787.47 do nam thanh niên sinh năm 1994 điều khiển đã xảy ra va chạm mạnh với một chiếc ô tô bán tải tại khu vực cầu Mỏ Bạch, tỉnh Thái Nguyên.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Clip: Người đàn ông đau đớn khi bị trượt ngã dưới sân lát gạch đá hoa khiến dân mạng thót tim

Vụ việc được camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông di chuyển dưới sân bất ngờ bị trượt ngã. Hậu quả khiến người đàn ông phần đầu bị đập xuống mặt sân, ngay sau vụ việc xảy ra người đàn ông trên khá đau đớn.

Your browser does not support HTML5 video.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Sang đường nhưng chỉ tập trung vào điện thoại, người đàn ông khiến tài xế xe máy 'gặp họa'

Vụ tai nạn xảy ra trên con đường vắng, người đi bộ thiếu quan sát khiến nhiều người không khỏi "giật mình" nhìn lại bản thân.

Người đàn ông sang đường nhưng chỉ tập trung vào điện thoại

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Phú Thọ: Thêm một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô con tại 'điểm đen' giao thông

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 17/10 tại huyện Tam Nông, Phú Thọ khiến cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Rất may chưa có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ va chạm nghiêm trọng ở Tam Nông, Phú Thọ

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

Clip: Người đàn ông túm tóc, đá tới tấp vào mặt người phụ nữ giữa đường vì 'mày dám chửi vợ tao à'

Mặc cho mọi người xung quanh can ngăn, người đàn ông vẫn túm tóc và liên tục túm tóc, tát vào mặt người phụ nữ.

Người đàn ông đánh tới tấp một phụ nữ.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY