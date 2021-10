Tin tức giao thông 24h: Tổng hợp tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 8/10/2021

Yên Bái: Clip người đàn ông đi xe máy lao vào đống gạch tử vong tại chỗ

Thông tin trên Giao thông Quốc gia, tối ngày 7/10 vừa qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại km7 QL 37 thuộc Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Clip người đàn ông đi xe máy lao vào đống gạch tại Yên Bái (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo một số người dân xung quanh, người đàn ông điều khiển xe máy chạy với tốc độ nhanh đã không làm chủ được tay lái rồi đâm mạnh vào đống gạch nhà dân sắp phía ngoái đường. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Cụ ông 70 tuổi tử vong thương tâm dưới bánh xe chở hàng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

Theo thông tin trên Giao thông Quốc gia, vào khoảng 9h40' sáng ngày 8/10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại cổng đội 14, Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Cụ ông tử vong sau vụ tai nạn (Ảnh: Giao thông Quốc gia)

Một vài người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở hàng mang BKS 29C-960.96 đã va chạm với một xe máy ngay trước cổng đội 14. Vụ việc khiến người đàn ông khoảng 70 tuổi điểu khiển xe máy ngã xuống đường và bị bánh sau của xe tải cán qua đầu tử vong tại chỗ.

Về từ miền Nam tránh dịch, nam công nhân gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vào chiều 8/19. Theo đó, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, vụ việc xảy ra khiến một người thương vong. Nạn nhân là công dân từ miền Nam về quê tránh dịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Hạnh (41 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đi mô tô 37B2-723, chở theo anh Nguyễn Sỹ Thành (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến gần ngã tư Hà Lam, thuộc địa phận huyện Thăng Bình, anh Hạnh bất ngờ tông vào xe tải đang gặp sự cố dừng ở ven đường. Cú va chạm mạnh đã khiến anh tử vong tại chỗ. Người ngồi sau được đưa đi cấp cứu.

Đại tá Trần Văn Xuân cho biết, hai nạn nhân là lao động từ miền Nam về quê, đi cùng bạn bè cùng quê Nghệ An. Thời điểm gặp nạn, thời tiết trên địa bàn có mưa, tầm nhìn hạn chế.

Sau vụ tai nạn, lãnh đạo UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XH và Công an huyện Thăng Bình đã thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ hai người gặp nạn 10 triệu đồng

Theo Đại tá Xuân, sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng sẽ phối hợp gia đình thuê xe đưa thi thể nạn nhân về quê Nghệ An lo hậu sự.