Tổng hợp tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 30/10: Tai nạn liên hoàn trên cầu Thăng Long

Hải Phòng: Land Cruiser mất lái ủi liên hoàn xe máy của người dân đỗ ven đường và cột phát sáng

Sáng 29/10, khoảng 9h15, trên QL10 đoạn qua địa phận xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Cụ thể, vào thời điểm trên xe ô tô 7 chỗ của thương hiệu Toyota Land Cruiser đi với tốc độ nhanh đã tông vào một người dân đang đỗ xe máy ven đường. Sau cú đâm này, chiếc ô tô vẫn tiếp tục mất lái khi húc đổ một cột đèn chiếu sáng ở đường mới có thể dừng lại.

Điều khiển với tốc độ cao, chiếc xe Land Cruiser 7 chỗ mất lái tông vào xe máy

Hậu quả là phần đầu xe của chiếc 7 chỗ bị hư hỏng nặng, bẹp nát. Chiếc xe máy của người dân cùng cột phát sáng cũng rơi vào cảnh tương tự. Sau sự việc, tài xế ô tô được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

4 ôtô tông liên hoàn, cầu Thăng Long tê liệt gần 15 km, tắc cả 2 chiều

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến đường Vành đai 3 trên cao tê liệt, nhiều phương tiện chỉ biết "chôn chân tại chỗ".

Chiều 30/10, một vụ tai nạn giao thông Thăng Long trên cầu đã làm tắc nghẽn cả đoạn đường dài. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, đã có va chạm xảy ra giữa xe khách, xe bồn và 2 ôtô con. Đại diện đơn vị quản lý cầu Thanh Trì cho biết ôtô bán tải và xe con trước đã có va chạm trước. Sau đó, xe tải chở nước ngọt đi phía sau phanh gấp để tránh vụ va chạm thì bị một ôtô khách tông trúng.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông khá mạnh đã khiến xe khách nát cửa lên, xuống, nhiều mảnh vỡ của xe bồn văng ra đường. Đáng nói, hiện trường tai nạn đã chắn một nửa làn đường trên cầu Thăng Long.

Lật xe chở thiết bị điện gió khi lên đèo An Khê

Khoảng 9h10 ngày 28/10, khi xe đầu kéo BKS 43C - XXX kéo theo rơmoóc mang BKS 43R - XXX chở thiết bị điện gió (cánh quạt điện gió) là hàng siêu trường siêu trọng đang di chuyển tới đoạn Km 60+300 trên QL19 (đèo An Khê), đoạn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thì bất ngờ bị lật về phía phải tuyến chắn 1/2 làn đường xe chạy.

Xe chở thiết bị điện gió khi lên đèo An Khê bất ngờ bị lật.

Vụ việc khiến người chứng kiến hoảng hốt do vụ lật xảy ra thời điểm phương tiện đang lên đèo, có nhiều phương tiện khác dẫn đường. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến giao thông qua khu vực bị chậm. Vụ việc cũng đã khiến moóc kéo và cánh quạt gió hư hỏng nặng.

Lao vào lan can cầu, người đàn ông bị gãy hai chân, bất tỉnh

Khoảng 16h30 ngày 29/10, khi ông P.V.T (61 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang điều khiển xe máy chạy trên tuyến QL1 về TP.HCM, khi đến dốc cầu Voi 1 đoạn Km1942 +200m thuộc địa phận ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) thì xe và người bất ngờ lao vào lan can thành cầu, sau đó rơi xuống dòng nước từ độ cao hơn 3m.

Ông T bị thương sau vụ tai nạn.

Phát hiện tai nạn, anh N.V.T - đội trưởng dân phòng ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa cùng người dân đã vội lao xuống đưa nạn nhân lên bờ. Tai nạn làm ông T. gãy hai chân, chấn thương nặng vùng đầu, bất tỉnh.

Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Long An - nơi ông T. được đưa tới cấp cứu cho biết, qua chẩn đoán hình ảnh, nạn nhân bị đa chấn thương vùng đầu, gãy hai chân và đang được chụp CT, đánh giá các tổn thương vùng đầu để có hướng điều trị.