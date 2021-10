Tổng hợp tin tức tai nạn giao thông nóng nhất hôm nay 3/10/2021

Clip: Cô gái cố tình lao vào đầu xe container quyên sinh trong đêm gây bức xúc

Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ rần rần đoạn clip được camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một cô gái cố tình lao vào đầu xe container và có ý định tự tử tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ngay sau khi thấy cô lao như tên bắn ra đường, người tài xế nhanh trí đánh lái sang phải để tránh tai nạn xảy ra. Dù màn quyên sinh bất thành tuy nhiên hành động chỉ xảy ra trong tích tắc này đã khiến nhiều người được phen hoảng hồn.

Cụ thể vào buổi đêm, một chiếc xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ phát hiện một cô gái đang lao phăm phăm ra trước đầu xe, người tài xế vội vàng đánh lái sang phải để không xảy ra va chạm, cùng lúc đó một người đàn ông khác đã chạy ra và kéo tay cô gái lại. May mắn không có chấn thương xảy ra sau vụ ‘tự tử’ này.

Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng, nhiều người đã sửng sốt đến thót tim khi chứng kiến cảnh cô gái suýt bị xe container cán trúng, thậm chí chỉ còn cách bánh xe vào centimet.

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự việc ra sao, tuy nhiên khi chứng kiến nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ bức xúc trước hành động được cho là ‘ngáo’ của cô gái này.

Thái Nguyên: Va chạm xe ô tô, 2 người đi xe máy thương vong

Khoảng 15h chiều ngày 3/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường quốc lộ 37 đoạn qua ngã 3 Khuân Ngàn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo một số nguồn tin ban đầu, chiếc xe máy mang BKS 20-R1.2298 bất ngờ va chạm với một chiếc ô tô mang BKS 20A-335.65. Hậu quả hai người trên chiếc xe máy bị hất văng ra đường. Vụ việc khiến người phụ nữ khoảng 50 tuổi tử vong tại tại chỗ, người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng. 2 phương tiện án ngự tại hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xe tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1A, tài xế thoát nạn

Trưa 3/10, một chiếc xe tải chạy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt tại km 782 trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt để chữa cháy. Hiện tại, không có thiệt hại về người.

Lực lượng cảnh sát giao thông Hải Lăng hiện đang phân luồng và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: Mạng xã hội giao thông