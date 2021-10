Liên quan việc đàn chó của gia đình chở xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch bị tiêu hủy, chính quyền địa phương thừa nhận việc xử lý không phù hợp với quy định, là thiếu sót.

Những ngày nay, câu chuyện về 2 người lao động đi từ Long An về Cà Mau tránh dịch, chở theo 15 chú cún đang được dư luận hết sức quan tâm. Được biết, ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, chủ của đàn chó) cho biết, 2 vợ chồng quê ở Bình Dương, đi làm phụ hồ ở Long An. Do dịch bệnh kéo dài nên phải nghỉ việc, vợ chồng ông dắt díu nhau về quê của người em (em dâu của vợ ông Hùng ở xã Khánh Hưng, H. Trần Văn Thời - PV) để tránh dịch.

"Khi về Cà Mau, 2 gia đình có mang theo 15 con chó (4 chó lớn và 11 chó con), nhưng về tới chốt kiểm soát dịch của tỉnh Cà Mau thì gia đình ông Hùng cho 2 con chó con. Còn gia đình người em đi cùng cũng mang theo 3 con chó và 1 con mèo nhưng tất cả bị tiêu hủy hết", ông Hùng kể.

Với 2 vợ chồng, đàn chó như những đứa con cưng. Ông Hùng cũng cho biết, 1 ngày ông làm thuê được 250.000 đồng, ông dành hơn 100.000 đồng mua thức ăn cho chó. "Mấy con lớn ăn nhiều thôi, còn mấy con nhỏ ăn ít. Vợ chồng tôi thương chúng như con vậy, đêm về đang cách ly ở xã Khánh Hưng tụi nó (mấy con chó) còn nằm trước cửa phòng tôi ngủ", ông Hùng nói.

Khi về đến Cà Mau thì gia đình ông được đưa về cách ly ở xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời. Sau đó, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời vì dương tính với Covid-19. Còn 15 con chó của vợ chồng ông bị chính quyền địa phương tiêu hủy.

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận phẫn nộ, bởi nhiều báo cáo trước đây đã chỉ ra rằng, cho mèo không truyền được virut COVID-19. Có nhiều giải pháp khác thay về tiêu hủy như vậy.

Báo Thanh Niên đưa tin, liên quan thông tin địa phương đã tiêu hủy đàn chó của gia đình chở xe máy từ Long An về Cà Mau, ngày 10.10, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, có văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở NN-PTNT và UBND H.Trần Văn Thời rà soát vụ việc, báo cáo về UBND tỉnh.

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau), cho hay ông đang đi xuống xã Khánh Hưng để làm rõ vụ việc tiêu hủy đàn chó. "Chúng tôi thừa nhận việc tiêu hủy đàn chó trên không phù hợp với quy định. Chúng tôi thừa nhận thiếu sót này", ông Công nói.

Ông Trần Tấn Công giải thích thêm, ban đầu chính quyền xã Khánh Hưng xác định toàn bộ số chó, mèo trên của một chủ nên chỉ liên hệ một người trong nhóm tên Khanh để bàn phương án tiêu hủy. Ông Khanh đã đồng ý và bắt bỏ vô bao để đem đi tiêu hủy. Tuy nhiên, sau đó mới vỡ lẽ đàn chó trên có cả chó của ông Hùng.

Ngày 10.10, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, diễn viên Hồng Ánh (thành viên của Tổ chức FOUR PAWS - Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) cho biết: "Tôi rất phẫn nộ khi biết thông tin chính quyền tỉnh Cà Mau tiến hành tiêu hủy đàn chó, mèo của gia đình anh Hùng. Ở đây, tôi chỉ nói về góc độ đạo đức, chưa nói về chuyên môn, vì chó không phải là chủ thể gây nhiễm bệnh Covid-19. Tôi đang chờ thông tin báo cáo chi tiết của việc này và sẽ gửi đơn kiến nghị cho Tổ chức FOUR PAWS (Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu)".

Hiện vụ việc vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.