Clip: 2 xe máy rượt đuổi nhau, xe sau đâm vào thân container, tử vong tại chỗ

Đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe máy đua nhau, khiến 1 chiếc đi sau đâm trực diện vào xe container, nạn nhân tử vong tại chỗ đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, camera hành trình của xe container đã ghi lại được toàn bộ vụ việc. Địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư Đông Côi – TT Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh.

Theo nội dung được trích xuất, khi chiếc xe container di chuyển tới ngã tư thì thấy 2 xe máy đang rượt đuổi nhau qua ngã tư với tốc độ khá nhanh. Chiếc xe trước đã tạt đầu xe, sang đường an toàn. Nhưng chiếc xe đi sau do tốc độ nhanh nên đã không kịp phanh lại, hậu quả là đâm thẳng vào thân xe container. Cú va chạm mạnh, trực diện đã khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc đau lòng.

Clip ghi lại toàn bộ vụ việc