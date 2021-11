Clip: Chạy bên cạnh ô tô để với theo mẹ, cháu bé bị cán tử vong

Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay (21/11), được cho là tại đoạn đối diện viện Gang Thép – Thái Nguyên khiến 1 bé trai tử vong khiến người xem, nhất là những bậc làm cha, làm mẹ.

Theo đó, những người dân chứng kiến vụ việc kể lại rằng, người mẹ đang chở con mình đi trên một chiếc xe con thì dừng xe bên lề đường, đỗ vào cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Đứa trẻ bên trong xe không biết xuống từ khi nào.

Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm

Your browser does not support HTML5 video.

Camera an ninh ghi lại vụ việc thương tâm

Khi người mẹ mua đồ xong ra xe nổ máy để đi không để ý, cho xe chạy. Lúc này bé trai ở ngoài với vội vàng mở cửa xe nhưng không được, tiếp tục đu bám vào xe. Khi thấy xe di chuyển, bé đã chạy theo, chắn trước đầu xe, người mẹ không xử lý tình huống bất ngờ nên đã để lại hậu quả đau lòng.

Được biết, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Dưới phần bình luận, nhiều bình luận tỏ thái độ gay gắt với sự bất cẩn của người mẹ. Dù tai nạn là điều không ai muốn xảy ra, nhưng nếu cẩn thận, kiểm tra lại xe một cách kỹ càng, sự việc đau lòng trên đã không xảy ra.

- "Đau lòng quá. Người mẹ thật bất cẩn, sẽ phải mang nỗi đau này sống hết phần đời còn lại".

- "Còn gì đau lòng hơn tự tay giết đứa con mình đẻ ra. Mong gia đình sớm vượt qua cú sốc này".

- "Những người có con nhỏ nên cẩn thận, kiểm tra lại kĩ trước khi nổ máy để tránh những vụ tương tự xảy ra".