Clip: Cô gái lái SH 'bay như chim', suýt đâm vào người trong tiệm tạp hóa

Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ lái xe máy, bất ngờ tông thẳng vào một tiệm tạp hóa đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong tình huống tai nạn hy hữu đó, chậm chân một tí là người đàn ông đứng trong tạp tóa hứng trọn cú đâm.

Video ghi lại cảnh người phụ nữ đâm thẳng vào quán tạp hóa (Nguồn: Kí sự đường phố)

Theo diễn biến đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào buổi tối, tại một cửa hàng tạp hóa. Trong nhà có khách nam và chủ quán đang nói chuyện với nhau.

Ở ngoài cửa, một người phụ nữ lên xe máy, đội mũ bảo hiểm đang có ý định rời đi thì không biết bằng lý do gì đã phi thẳng vào nhà với tốc độ lớn. Người phụ nữ không làm chủ được tình hình nên đã cùng "bay" với xe. Cô bị va đập mạnh, lê người cùng với chiếc xe một đoạn dài trong quán.

Ảnh chụp màn hình

Thấy xe máy và người phụ nữ lao về phía mình, khách hàng nam đã bằng phản xạ vô cùng nhanh đã nhảy lên, tránh thành công "thảm họa". Sau đó anh và những người xung quanh đã vội vã chạy tới giúp đỡ nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến hàng loạt đồ đạc của quán bị đâm đổ. Chiếc xe chỉ thật sự dừng lại khi đâm trúng chiếc tủ lớn.

Chiếc xe dừng lại khi đâm vào tủ lớn

Đoạn clip chỉ dài 32 giây đã thu hút tới 80 nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, dân mạng mỗi người mỗi ý. Có ý kiến thì cho rằng chỉ là do sơ suất, vặn tay ga mạnh quá nên mới dẫn tới tình cảnh "dở khóc dở cười" trên. Người thì bình luận rằng "Bán xăng cho phụ nữ là tội ác, bất kể là xe gì".

Hiện đoạn video vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.