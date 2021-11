Clip kinh hoàng: Xe chở cột điện mất lái đâm đổ dải phân cách cuốn 1 người phụ nữ và 2 ô tô dừng đỗ

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh mất lái của xe tải chở cột điện khiến người xem rùng mình.

Clip xe tải mất lái chèn qua người phụ nữ

Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Theo đó, một tiếng động lớn vang lên, ngay sau đó là cảnh một chiếc xe đầu kéo đang đi trên đường thì bất ngờ mất lái, chiếc xe lao vào dải phân cách giữa đường sau đó cuốn 1 người phụ nữ đang di chuyển cùng 2 ô tô đang dừng đỗ bên cạnh đường.

Chiếc xe đầu kéo mất lái đâm thẳng vào ô tô dừng ven đường

Bị chiếc xe nặng cuốn trọn, người phụ nữ bị thương khá nặng. 2 chiếc xe ô tô con cũng bị hư hỏng nặng.

Người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe ô tô

Sau khi vụ việc xảy ra người dân đã nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Được biết vụ việc xảy ra tại Tại chốt cầu Bạch Đằng (Hải Phòng - Quảng Ninh).

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về người tài xế. Người này đã không thể kiểm soát tốc độ xe của mình, dẫn tới tình huống ngoài ý muốn.

