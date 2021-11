Clip: Nữ 'ninja' bất ngờ sang đường khiến tài xế xe bán tải không xử lý kịp

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người phụ nữ sang đường thiếu bất cẩn suýt bị xe ô tô hất văng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Không phải ngẫu nhiên nhiều người thường cảm thấy khiếp sợ, thậm chí phải tránh xe những "ninja" khi di chuyển trên đường.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ qua đường nhưng không thèm xi-nhan, bị xe ô tô đi phía sau đâm trúng.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, chiếc xe ô tô đang đi đúng làn đường thì một người phụ nữ đi xe máy bất ngờ băng ngang đường. Đáng nói, người này không hề xi-nhan mà lập tức chuyển làn khiến tài xế không kịp trở tay đâm trúng.

Hậu quả khiến người phụ nữ bị ngã xuống đường, được biết 2 xe bị hư hỏng, người phụ nữ bị thương nhẹ.

Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự ngán ngẩm khi xem được đoạn clip. Một vài bình luận bày tỏ: "Đi thế chỉ khổ bác tài thôi", "chuyển hướng không chú ý à", "lại khổ bác tài rồi nhẹ chân ga thôi các bác đi cạnh chị em ghê lắm", "không làm sao là may rồi đi đứng cẩn thận chứ"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./