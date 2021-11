Clip thương tâm: 1 người chết, 2 người bỏng nặng do điện giật khi đang chôn cột điện

Chiều qua (21/11), một vụ tai nạn nghề nghiệp thương tâm đã xảy ra, khiến 1 người chết, 2 người bị bỏng nặng đã xảy ra.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 21-11, anh Nguyễn Văn N. (34 tuổi, là tài xế cho công ty TNHH Công trình Đô thị Duy Hưng) đang sử dụng xe cẩu để cẩu trụ bê tông trong công trình lắp trụ đèn chiếu sáng trên QL57B đoạn ấp Hòa Long, xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre thì xảy ra tai nạn.

Những công nhân trước hi bị tai nạn

Trong quá trình cẩu trụ bê từ dưới đất lên để dựng trụ, cột bê tông va chạm vào đường dây điện trung thế gây ra tiếng nổ lớn, kèm với tia điện được phóng ra. Hậu quả điện từ đường điện trung thế phóng điện vào trụ bê tông dẫn qua xe cẩu làm anh N. bị điện giật tử vong.

Tia điện phóng xuống khiến 2 người công nhân ở ngoài bị ngất xỉu, bỏng nặng

2 công nhân đang hỗ trợ dựng trụ cũng bị điện trung thế phóng ngất xỉu tại hiện trường

Trong lúc này còn có 2 người đàn ông đứng dưới đất phụ giúp dựng trụ bê tông cũng bị điện phóng trúng, ngất xỉu tại hiện trường. Hai nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn nghề nghiệp