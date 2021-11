Khoảnh khắc ô tô con lao nhanh ở ngã tư, húc xe tải lộn vòng: Dân mạng tranh cãi ai đúng, ai sai?

Mới đây, đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đoạn đường khá vắng vẻ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo đó, một chiếc xe ô tô con di chuyển với tốc độ nhanh, tới ngã tư, xe không giảm tốc độ nên đã đâm trực diện vào chiếc xe tải cũng đang băng nhanh qua đường. Hậu quả đã khiến 2 xe hư hỏng nặng.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra

Cụ thể, xe ôtô 4 chỗ hiệu Kia Morning mang BKS 28A 045.xx lưu thông với tốc độ khá nhanh trên đường. Khi đến gần ngã tư giao xuất hiện một chiếc xe tải cẩu mang BKS 30V 83.xx cũng đang băng qua ngã tư với tốc độ nhanh Hậu quả, xe con không kịp phanh đã húc mạnh vào chiếc xe tải. Cú va chạm mạnh khiến xe tải cẩu lộn một vòng.

Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, trong đó, xe con bị nát vụn toàn bộ phần đầu.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hai lái xe chỉ bị thương nhẹ. Diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình gắn trên chiếc xe ô tô 4 chỗ ghi lại.

Vụ tai nạn được camera xe con ghi lại

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Theo tìm hiểu, đoạn đường xảy ra va chạm trên vừa làm xong và hệ thống đèn giao thông chưa được lắp đặt. Do đó, các lái xe đi qua đoạn giao thông này cần phải lưu ý kiểm soát giảm tốc độ.

Dưới phần bình luận, dân mạng tranh cãi rằng ai đúng, ai sai trong trường hợp trên. Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng xe con sai khi đã đi với tốc độ nhanh, thiếu quan sát nên đã xảy ra vụ.

- "Giây 39, có biển bảo giao nhau với đường ưu tiên. Xe con sai hoàn toàn!"

- "Có nhầm không vậy đó là biển giao nhau với đường không ưu tiên theo quy định thì xe con sẽ được đi nhưng cái sai của xe con ở đây là đi quá nhanh dẫn đến không kiểm soát được tốc độ."

- "Ai đúng sai tính sau nhưng theo tôi hai xe đều không thấy giảm tốc độ và va chạm mới bắt đầu phanh nên rất nguy hiểm"

- "Kể cả lắp đèn rồi, đến giao lộ mà 'phang' kiểu đấy thì mọi người 'thấy' rồi đó!"

- "Cả hai xe đều thiếu quan sát nhưng xe con lỗi nhiều hơn".