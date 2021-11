Kinh hãi hiện trường vụ dùng súng bắn giám đốc bất động sản ngay giữa quán cà phê tại TP Vinh

Sáng 20/11, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông dùng súng bắn liên tiếp vào người 1 nam giới khác gây chấn động dư luận.

Hung thủ dí súng vào người nạn nhân

Theo đó, địa điểm xảy ra vụ án là tại một quán cà phê. Nạn nhân là giám đốc một công ty xây dựng, bất động sản ở thành phố Vinh. Anh đang ngồi uống cà phê thì bị đối tượng đi từ ngoài vào, dùng súng bắn trúng người. Nạn nhân bị thương sau vụ việc, nhiều người trong quán hoảng loạn tháo chạy...

Trưa 20/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra vụ án nổ súng tại quán Coffee House số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, thành phố Vinh, xảy ra vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng vào cuộc, bắt gọn nghi phạm là Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh). Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Chân dung nghi phạm

"Chúng tôi đang ngồi uống cà phê phía ngoài thì có người đàn ông bước vào phía trong rồi nổ hai phát súng vào một nhóm khách, làm một người trong nhóm gục xuống. Anh này lập tức được đưa đi cấp cứu. Ít phút sau công an đã đến hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng nổ súng", một người dân có mặt tại hiện trường chia sẻ.

Hiện trường với những vệt máu dài

Tang vật được thu giữ tại hiện trường là một khẩu súng ngắn.

Tang vật của vụ án

Ảnh được cho là nạn nhân đang cấp cứu

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.