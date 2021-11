Phẫn nộ cảnh nhiều nam thanh niên lượn lách, đánh võng trước đầu xe container

Những ngày gần đây, dân mạng rần rần truyền tay nhau đoạn clip khiến ai xem xong cũng phải "ngứa mắt".

Theo đó, đoạn clip dài 1 phút ghi lại cảnh nhiều nam thanh niên lạng lách trên đường được camera hành trình củaL xe container ghi lại vào khoảng 00h55 ngày 19/11, chưa rõ trên địa bàn tỉnh nào.

Nhiều nam thanh niên lượn lách trước đầu xe

úc đầu, 4 nam thanh niên ngồi trên 2 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không nhường đường cho xe container, cố tình đi trước lạng lách, đánh võng, "trêu ngươi" tài xế.

Một lúc sau, xuất hiện thêm 2 nam thanh niên nữa cũng có hành động tương tự. Vừa đi, những nam thanh niên này vừa nháy đèn sau, lượn lách trước đầu xe bất chấp nguy hiểm.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động thiếu ý thức và không tuân thủ luật giao thông của những nam thanh niên nói trên. Từ chứng cứ trong đoạn video, nhiều người hy vọng rằng lực lượng chức năng sẽ sớm vào cuộc để xử lý, tránh để lại những hậu quả thương tâm.

Nhiều người vô cùng bức xúc trước hành động của những nam thanh niên

Một số bình luận của dư luận:

- "Cảnh này giờ diễn ra ở khắp mọi nơi, trên mọi nẻo đường, giải bát hương vàng được trao liên tục, bao gồm cả các giải cá nhân và tập thể.

Hỡi ôi, chúng nghĩ gì? Bộ nhớ của chúng hàng ngày được nạp thêm vào những gì? Khi mà coi toàn thần cầm lưỡi hái là bạn?

Đã đến lúc nhà nước phải xem xét lại quy định đối với người sử dụng, điều khiển xe máy điện, xe gắn máy, các chế tài tịch thu phương tiện, thậm chí là lao động công ích cho các đối tượng tụ tập, phóng nhanh, lạng lách đánh võng(đối với các trường hợp chưa đủ yếu tố xử lý hình sự).

Các kênh YouTube, ticktok, Facebook, Mesenger cần loại bỏ ngay những hội nhóm bốc đầu, bênh xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Có như vậy thực trạng này mới giảm, bình yên cho xã hội 1 phần mới được lặp lại, hạnh phúc còn hy vọng ở lại với nhiều gia đình có con em ở độ tuổi từ lớp 9 đến lớp 12 và 1 số thanh niên hư hỏng".

- "Thật đáng buồn và suy ngẫm cho 1 bộ phận giới trẻ hiện nay"

- "Những trường hợp có bằng chứng như này thì pháp luật nên miễn mọi trách nhiệm nếu có xảy ra tai nạn"

- "Cháu nó ở nhà gọi dạ bảo vâng không biết đánh võng gì đâu! Nhưng ra đường cháu nó chỉ có lạng lách, bốc đầu và rồi được ăn chuối cả nải. Lúc đó gia đình mới ngã ngửa thì quá muộn! Lời cảnh tình cho các bậc phụ huynh"

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại cảnh vi phạm an toàn giao thông của nhiều nam thanh niên