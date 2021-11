Phương Thanh bức xúc khi bị đối tượng xấu thuê người tấn công, phá tài khoản mạng xã hội

Việc các nghệ sĩ có nhiều lượt theo dõi bị phá trang cá nhân, fanpage không phải chuyện hiếm. Ngay cả những cái tên đình đám như Sơn Tùng MTP, Uyên Pu, Hòa Minzy, Thái Vũ (Faptv), Karik, Misthy, Cris devil… cũng từng bị hacker "nhòm ngó".

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh đã chia sẻ bài viết mình bị các đối tượng xấu thuê team IT phá. Nhưng dường như người được nhờ lại là fan của giọng ca Giã từ dĩ vãng nên đã gửi lời cảnh báo tới cô nàng.

Bài đăng trên trang cá nhân của Phương Thanh

Nguyên văn bài đăng được chia sẻ trên trang cá nhân:

"Chị Chanh (tên thường gọi của Phương Thanh) biết ai hay Thuê các Team IT phá chi Chanh hơn 10 năm nay mà .. mấy hôm nay fanpage c bị lộn xộn tùm lum

K phải chỉ thuê 1 nhóm đâu, thuê rất nhiều nhóm. Team IT T. - Team IT H. .. chị Chanh cảnh cáo nhé .. còn vài Team nữa chị chưa nói tên ra. Chi Chanh canh me tóm thằng chủ mưu gian ma tiểu nhân hèn hạ -Fanpage của Chanh k phải là k có ai dòm ngó đâu nhe chi CHANH SỐNG LẠI ĐƯỢC r …Tks Team IT tụi e đã nhắn cho chị".

Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ khẳng định: "Cuộc chiến IT khoa học công nghệ, phe Chánh - phe Tà bắt đầu. Mọi người tin không? Tricker mà đấu với Hacker PT à. Không cho phe tà lộng hành nữa quất nó lun" như để dằn mặt những người có ý đồ xấu.

Phương Thanh là một trong số những ca sĩ có sự nghiệp nghệ thuật nổi bật. Cô được nhớ tới với chất giọng khàn đặc trưng, cùng lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt. Trong thời điểm dịch bệnh, nữ ca sĩ tích cực hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch Covid-19. Cô vừa xung phong làm tình nguyện viên tuyến đầu trong nhiều tháng, vừa giúp đỡ các lực lượng y tế và động viên tinh thần bà con mùa dịch. Bên cạnh đó, Chanh cũng hỗ trợ, giao nhiều nhu yếu phẩm đến tận tay người dân trong thời điểm giãn cách.