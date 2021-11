T-ARA ra 'MV thế kỷ', sao dân tình lại gọi tên Diễm My (Tịnh thất bồng lai) thế này

Vào tối qua (15/11), T-ara chính thức comeback với album Re: T-ara cùng 2 ca khúc chủ đề TIKI TAKA và ALL KILL. Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm sau 4 năm kể từ mini-album What's My Name? vào năm 2017.

Nhan sắc bùng nổ của các thành viên T-ARA: Jiyeon, Hyomin, Eunjung và Qri trong MV mới.

MV TIKI TAKA có giai điệu cuốn hút, phần điệp khúc mạnh mẽ, đánh dấu sự trở lại đầy bùng nổ của nhóm nhạc đình đám một thời. Phần MV được chăm chút kĩ lưỡng, từng hiệu ứng, kĩ xảo được đầu tư cực mãn nhãn. Bối cảnh được lấy từ cảm hứng cung điện hoành tráng, tôn lên nhan sắc như "nữ thần" của 4 thành viên: Hyomin, Jiyeon, Qri và Eunjung. Mặc dù vắng bóng suốt một thời gian dài, nhưng "đẳng cấp là mãi mãi", T-ara vẫn là nhóm nhạc nữ nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Huyền thoại Gen2 T-ARA chính thức trở lại đường đua K-pop với siêu phẩm 'Tiki Taka'

Sau gần 1 ngày ra mắt, MV TIKA TAKA đã thu về hơn 2 triệu lượt xem, cùng với vị trí thứ 9 trên tab thịnh hành Youtube. Các fan của T-ARA vẫn đang chia sẻ link của MV rầm rộ, tuy nhiên, phần cap đi kèm lại có phần "sai sai".

Không chỉ là những "lời mời xem" như bình thường, link MV lại kèm theo cái tên Diễm My - nhân vật được nhắc tới khá nhiều hiện nay do có liên quan tới Tịnh thất bồng lai.

Những bình luận của cư dân mạng

Nhiều nguồn thông tin chia sẻ, Diễm My (SN 1999) đã bỏ nhà theo Tịnh thất Bồng Lai (tên mới là Thiền am bên bờ vũ trụ) "tu tập". Vào năm 2019, Diễm My từng "xuất gia" tại cơ sở này nhưng bị gia đình ngăn cấm.

Diễm My đang "tu tập" tại Tịnh thất bồng lai

Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết: "Tôi chắc chắn 99% Diễm My đang ở Thiền am bên bờ vũ trụ, bởi tất cả những lần con bé bỏ trốn đều liên quan tới nơi đó. Tôi đã nhiều lần khuyên răn con trong suốt thời gian nó ở với chúng tôi, nó cũng vâng dạ "con biết nơi đó không tốt". Vậy mà cuối cùng, My lại bỏ chúng tôi mà đi".

Dù là chẳng liên quan, nhưng có thể thấy sự quan tâm của dân mạng dành cho Diễm My và câu chuyện về Tịnh thất bồng lai vẫn rất lớn. Đa số đều hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để "giải cứu" cô gái đáng thương này.