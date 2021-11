Thí sinh Lập Nguyên của Rap Việt mùa 2 bị phản đối kịch liêt do bị tố đạo nhạc, ăn cắp chất xám

Kể từ khi lên sóng, chương trình Rap Việt mùa 2 vẫn luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chương trình liên tiếp gặp scandal "từ trên trời rơi xuống". Từ việc bị tố "ăn cắp chất xám" khi sử dụng trái phép thiết kế poster, thậm chí còn quên xoá logo, cho tới việc thí sinh đạo nhái tác phẩm của người khác nhưng vẫn được chọn.

Ảnh Rap Việt dùng (bên trái) và ảnh của họa sĩ nước ngoài (bên phải)

Cụ thể, trong tập 4 của chương trình Rap Việt mùa 2, thí sinh Lập Nguyên - 1 hot tiktoker được đông đảo giới trẻ yêu mến đã có phần trình diễn khá thuyết phục. Anh chàng mang đến phần dự thi tràn đầy năng lượng với Cùng Yêu Cùng Cố, bản rap được phối lại từ ca khúc Bay Giữa Ngân Hà.

Phần thi này cũng khiến anh chàng nhận được "một đạp" từ HLV Wowy.

Tuy nhiên, đây cũng là thí sinh đầu tiên tạo nên một làn sóng tranh cãi lớn. Ngay sau phần thi, nhiều netizen đã nhanh chóng nhận ra nhiều điểm "sai sai" trong phần trình diễn của Lập Nguyên. Tài khoản T.N phân tích:

"1. Khi bản rap được phối lại từ ca khúc Bay Giữa Ngân Hà. Trong lyrics của bản track này có câu: "Em như một thiên thần rơi xuống trần gian gọi em là Maika". Nhiều rap fan nhanh chóng nhận thấy trước đó, HIEUTHUHAI cũng từng tung ra sản phẩm Phải Là Yêu với lời ca tương tự. Ngoài ra, câu rap: "Công việc em hot TikTok, còn anh thì rap Hip-hop" cũng giống với lời rap trong phần thi của HIEUTHUHAI ở King Of Rap.

2. Những cụm từ "dưới ánh trăng", "romance", "slow dance" khiến nhiều người liên tưởng đến Tình Yêu Bận Bịu - phần thi của Tlinh tại vòng Chinh phục RV mùa đầu tiên.

3. Theo các ghi chép, Chị Hằng - Hằng Nga là nhân vật của Trung Quốc. Hằng Nga vốn cốt tiên, được Ngọc Hoàng gả cho Hậu Nghệ. Trong một lần tình cờ, Hằng Nga vì tò mò đã nuốt trọn thuốc quý của Hậu Nghệ, nên đã bay thẳng lên cung trăng. Tại đây, Hằng Nga kết bạn và sinh sống với Thỏ Ngọc. Còn Chú Cuội lại là một nhân vật dân gian của Việt Nam - một anh nông dân có cây thuốc cải tử hoàn sinh và một bà vợ lú lẫn. Vì vợ vô tình làm bẩn cây thuốc quý nên khiến cây bay lên trời. Chị Hằng và chú Cuội chỉ có điểm chung duy nhất là đều sống trên cung trăng mà không có mối quan hệ gần gũi nào với nhau. Ở đây muốn nói, thí sinh này viết lyric "bừa bãi".

4. Trong MV Người Giết Anh Rồi của chính mình, thí sinh này bị netizen tố "đạo nhái" hệt concept của When The Party's Over (Billie Eilish). Màn rơi nước mắt màu đen của hiện tượng âm nhạc Hollywood cũng được người này "mượn ý tưởng" dùng trong sản phẩm của mình.

Ngoài những lời bàn tán khắp nơi, chiến binh mới của team Wowy cũng bị lập group "Tẩy chay thánh ăn cắp đạo nhái Nguyên Lập". Đến này, nhóm này đã có 172 thành viên tham gia.

Hội nhóm tẩy chạy thí sinh Rap Việt Lập Nguyên

Một số bình luận của cư dân mạng để lại trên trang Facebook cá nhân của Lập Nguyên:

Trong diễn biến mới nhất, Lập Nguyên đã giải thích rằng, câu hát anh sử dụng được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học “cô bé rơi từ trên trời xuống tên là Maika”. Đó cũng là những tình cảm, suy nghĩ anh dành cho bạn gái của mình. Tuy nhiên, lời giải thích được coi là không thỏa đáng, và chiến binh này vẫn vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cộng đồng mạng.