Thực hư đoạn clip cho rằng Hồ Văn Cường 'tác động vật lý' lên người bố ruột

Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung từ giã cõi trần, những lùm xùm với người con nuôi Hồ Văn Cường dường như chưa đi đến hồi kết, dù cho nam ca sĩ đã chuyển ra hoạt động solo, không còn hợp đồng với công ty của cố nghệ sĩ.

Sau khi rời khỏi nhà chung, Hồ Văn Cường không có bất kỳ động thái gì. Chàng quán quân "Vietnam Idol Kids 2016" né tránh mọi ánh nhìn truyền thông, giữ cho mình sự im lặng trước mọi đồn đoán. Dù có nhiều doanh nghiệp, cá nhân lên tiếng rằng sẽ hỗ trợ giọng ca Đêm mưa nhớ mẹ học tập, sự nghiệp nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng.

Hồ Văn Cường được cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi

Mới đây, những dòng trạng thái của người được cho là trong ekip của cố nghệ sĩ Phi Nhung bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Những câu chữ thể hiện quan điểm cực gắt, cho rằng nhóm fan của giọng ca nhí vẫn liên tục đăng tải những lời lẽ không hay nhằm chỉ trích quản lý Phi Nhung.

Bài đăng được người trong ekip chia sẻ

Người trong ekip đã đăng tải loạt ảnh được cho là Hồ Văn Cường đang "động tay động chân" với bố ruột do xảy ra mâu thuẫn. Anh này cũng cho biết trong tay vẫn còn giữ rất nhiều clip làm bằng chứng nhưng không tiện đăng tải. Đây chỉ là một lời răn đe với fan của Hồ Văn Cường, nếu tiếp tục anh sẽ chia sẻ tất cả lên MXH.

Những hình ảnh được cắt từ đoạn clip

Thế nhưng, đây chỉ là chia sẻ một chiều, hình ảnh cũng mờ và chưa có cơ sở nào để khẳng định. Người trong cuộc cũng chưa lên tiếng nói về đoạn clip.

Thực hư đoạn clip ra sao?

Sự việc đang được đẩy lên đến đỉnh điểm thì đoạn clip đầy đủ đã được một tài khoản đăng tải, như một cách "minh oan" cho Hồ Văn Cường.

Người này cho rằng: "Thế lực nào đó cắt ảnh Hồ Văn Cường ra và nói rằng em ra tay tác động vật lý với cha mình. Nhưng thực tế là em nhảy vào can phụ huynh trong lúc xô bát xô đũa. Rồi làm vậy với đứa trẻ con thì được gì?".

Đoạn clip được mọi người đăng tải

Theo nội dung đoạn clip, bố mẹ của Cường đang tranh cãi một vấn đề gì đó. Mẹ nam ca sĩ dường như không giữ được bình tĩnh nên đã chỉ tay vào mặt chồng. Chứng kiến bố mẹ mâu thuẫn, Cường đã can thiệp để ngăn bố mẹ chứ không đánh bố như lời dân mạng đồn đoán.

Hiện đoạn clip vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều của CĐM.