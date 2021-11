Tóm tắt vụ bom hàng rần rần ngày hôm nay cho những người 'tối cổ'

Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại cảnh 2 chủ cửa hàng đến nhà người ‘bom’ hàng gây xôn xao dư luận.

Người đăng tải đoạn clip cho biết, người áo vàng (tạm gọi là A) đã dùng nick ảo để đặt đơn của shop này. Shop đã xác nhận và lên đơn. Tuy nhiên, khi hàng được giao tới A không nhận hàng, rồi lại quay ra chửi lại shop. Do nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, người chủ shop đã kéo tới nhà A để chất vấn.

A và người nhà bị chủ shop tới chất vấn

Chủ shop (người mặc áo cam), nói với người nhà của A rằng: “Nó đặt đồ online trên mạng, con bé này mới lấy cái nick facebook kia, không phải đặt tên của nó. Sau đó chỉ đường cho người giao mà không nhận. Lại còn chửi lại bằng những lời lẽ thô tục”.

Không giữ được bình tĩnh, một người đi cùng (đội mũ bảo hiểm xanh) đã động tay động chân với A, nhưng đã được người nhà cô ngăn lại. Đáp lại thái độ gay gắt của 2 người chủ shop, A tỏ thái độ chống đối, không thừa nhận sự việc và được người nhà nói đi vào nhà.

Chủ shop không giữ được bình tĩnh

Người đội mũ xanh quá tức giận nên đã ném mũ bảo hiểm theo, thậm chí là cả chiếc dép.

Người nhà của A cũng không hiền khi luôn miệng cãi lại. Hiện 2 bên đều đang “đâu võ mồm” khá căng thẳng.

Hiện chưa rõ thực hư của sự việc ra sao. Vụ việc vẫn đang thu hút rất nhiều bình luận của cư dân mạng.