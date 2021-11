Va chạm với đoàn xe máy đi ngược chiều, người phụ nữ ngã ngay trước đầu xe ô tô

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh vụ tai nạn đầy "thót tim" đã được đăng tải trên mạng xã hội. Đáng nói, tình trạng này rất thường thấy tại nhiều đường phố tại Hà Nội.

Được biết, vụ việc xảy ra trên đường Hoàng Minh Giám – Hà Nội, được ghi lại bằng camera hành trình trên xe ô tô đi phía sau ghi lại. Hình ảnh cho thấy người phụ nữ đi xe máy đúng chiều đã va chạm với 1 xe máy đang di chuyển lấn làn ngược chiều, đi tắt dải phân cách rồi ngã xuống đường ngay trước đầu xe ô tô.

Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn

Dường như trước khi xảy ra va chạm, người phụ nữ đang không chú ý lái xe, cúi xuống nên không để ý đến những người đi ngược chiều.

Rất may tài xế lái xe ô tô đã xử lý phanh lại kịp thời tránh 1 tai nạn đáng tiếc.

Với những thường thường xuyên tham gia giao thông, tình trạng này không phải hiếm. Những người đi xe máy sau thường "né" đoạn đường tắc bằng cách đi hẳn sau làn đường đối diện. Việc này không những gây nguy hiểm, mà còn khiến tình hình giao thông càng trở nên hỗn loạn.

Nhiều dân mạng bức xúc:

- "Giống đoạn Nguyễn Chánh thật. Xe máy chuyên kiểu đi thế này. Hôm em đứng bên này nhìn mà nó phi chiếm hết nửa đường đối diện. Ô tô vs xe bus phải đi nép vào vỉa hè. Sợ thật"

- "Phân cách cứng mà còn khôn lỏi - đến sau k xếp hàng, muốn đi trước!"

- "Chỉ kẻ vạch thôi thì tràn hết ra chiều ngược lại để dừng luôn ấy chứ"

- "Có lẽ gẫy xương vai rồi nên nằm im, vẫn còn may xe hơi thắng kịp, chưa chạm vào nàng không thì... nàng về nghĩa địa rồi."