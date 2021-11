Va chạm với xe tải bị cuốn vào gầm, 2 vợ chồng trẻ tử vong tại chỗ tại Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28-11, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 46B và đường liên xã 534, (thuộc xóm 5, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An), xe tải mang BKS 37C-123.xx do tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1966, quê quán xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 37H1-335.xx do anh C.V.H. (SN 1997) chở theo vợ là L.T.H. (SN 2002), quê quán tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh H. ngã xuống đường bị xe tải cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.