Video: Xe ben đánh lái xoay 180 độ tránh xe ba bánh quay đầu, 'hất bay' sạp hàng rong

Thời gian gần đây, những vụ tai nạn giao thông có liên quan đến các loại xe 3 bánh, xe tự chế, xe 3 gác... ngày càng nhiều. Do đa phần là xe thiếu đăng kiểm, chất lượng, an toàn, người lái đa phần không có bằng cấp, nên đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng.

Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh ghi lại gần đây cũng là sự việc tương tự. Cụ thể, camera của một hộ dân ven đường đã ghi lại cảnh chiếc xe ba bánh đang lưu thông thì bất ngờ chuyển hướng rẽ trái. Tài xế xe bán tải đi phía sau do qua bất ngờ phanh gấp khiến chiếc xe xoay ngang 180, hất văng xe đẩy bán hàng rong của một quán ven đường.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, cả tài xế lái xe 3 bánh lẫn tài xế xe bán tải đã xuống xe và có những tranh cãi khá gay gắt. Hiện chưa rõ người đàn ông lái xe 3 bánh có bồi thường cho thiệt hại trên hay không, tuy nhiên, rất may mắn khi cả 2 đều không có thương vong về người.

Đoạn clip được chia sẻ đã nhận về sự tranh cãi gay gắt của cộng đồng mạng:

- "Không ai làm sao là tốt rồi, bác xe ben đi nhanh quá chẳng hiểu nữa"

- "Sang đường gấp thế thì ai mà tránh nổi, may không ai bị làm sao. Chỉ khổ xe bán hàng tự dưng gặp vạ".

- "Xe tải đi cũng nhanh nên không kịp phản ứng.

- "Sắp đến tết rồi, các bài tài nhẹ chân gia thôi. Khiếp quá".

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip xe bán tải tránh xe 3 bánh, xoay ngang 180 độ