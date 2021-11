Vợ cũ Bằng Kiều khoe ảnh 'chưa từng được công bố' nhân ngày Lễ tạ ơn

Sau một quãng thời gian dài đau lòng vì sự ra đi của người bạn, người đồng nghiệp thân thiết Phi Nhung, Trizzie Nguyen đã dần lấy lại tinh thần và trở lại cuộc sống thường nhật.

Người bạn thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung vừa có những tâm sự đầy xúc động

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều đã có những lời chia sẻ về Lễ Tạ ơn, đồng thời tiết lộ những hình ảnh "chưa từng công bố".

Trên trang cá nhân, cữ ca sĩ cho biết: "Sáng nay mình bay sớm rồi đến nơi lên sân khấu hát luôn nên không có thời gian để viết stt chúc mừng Thanksgiving đến những người đã làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa. Bây giờ đăng vẫn chưa muộn mà phải không?

Năm nào vào ngày Thanksgiving mình cũng có một cái list dài thườn thượt với những điều mình cần phải tạ ơn. Nhưng năm nay không muốn dài dòng, bắt mọi người đọc nguyên một cái sớ táo quân nữa. Thay vào đó, mình xin đăng vài tấm ảnh tiêu biểu cho những gì mình biết ơn trong cuộc sống, đó là gia đình, những người bạn thân, đối tác làm ăn, những người đồng nghiệp, nhân viên, khách hàng, khán giả, fan hâm mộ và “đồng bọn”. Trong album này là những hình ảnh mình chưa bao giờ đăng trên FB. Cũng không hiểu tại sao, có thể là lúc chụp những tấm hình này mình quá lu bu hay có lý do gì đó mà quên hay không đăng. Nhưng hôm nay là ngày ý nghĩa nhất để gôm lại tất cả những hình ảnh đó vào một cái status để cảm ơn tất cả những gì Thượng Đế đã ban cho mình trong quá trình nắn nót mình trở thành người phụ nữ của ngày hôm nay.

Thương chúc tất cả một mùa Lễ Tạ Ơn ấm áp, hạnh phúc, bình an bên gia đình và những người thân.

P.S. Đây chỉ là vài tấm hình tiêu biểu và những tấm ảnh mình chưa bao giờ đăng nên nếu ai đó không thấy hình mình trong đây thì đừng buồn nhe vì nếu hình đã đăng rồi mình không muốn dùng lại. Regardless, I appreciate and thankful for all of you. (Tạm dịch: Bất kể, tôi thật lòng biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người).

P.S: Tưởng đăng hình không thì nó mau, ai nhè nó tốn gấp đôi thời gian để viết một stt bằng chữ".

Trizzie Phương Trinh được biết đến là một ca sĩ người Việt Nam nhưng định cư ở Mỹ từ năm 1979. Cô là một nghệ sĩ có phong cách trình diễn gợi cảm, vũ đạo sexy cùng giọng hát máu lửa. Dù ở tuổi ngũ tuần thế nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn rất gợi cảm và thường xuyên khoe những bức ảnh body cực táo bạo. Ngoài ra, cô còn được biết đến với cuộc hôn nhân đổ vỡ với Bằng Kiểu.