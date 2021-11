Vừa khoe tình cảm với các con nuôi con, Đàm Vĩnh Hưng đã bị dân mạng xỉa xói

Kể từ khi xuất hiện ồn ào từ thiện, mọi động thái của Đàm Vĩnh Hưng đều được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Cách đây 1 tuần, "ông hoàng nhạc Việt" đã bay sang trời Mỹ, đúng thời điểm Bộ công an vào cuộc điều tra, làm rõ các hoạt động từ thiện. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đang giao cho Cục Cảnh sát hình sự tiến hành thụ lý, kiểm tra xác minh các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin của người dân về hoạt động quyên góp, nhận từ thiện, cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại miền Trung năm 2020 của một số nghệ sĩ để làm rõ theo quy định của pháp luật.

Mr Đàm 'vừa hay' có chuyến lưu diễn tại Mỹ sau động thái cứng rắng của BCA về lùm xùm từ thiện

Tại thời điểm ấy, rất nhiều dân mạng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng "trốn chạy" để thoát khỏi sự điều tra của Bộ Công an Việt Nam. Nhiều bình luận gay gắt đã được để lại dưới bài đăng của nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng đến thăm mộ cố NS Chí Tài khi sang đến Mỹ

"Không chịu ngồi im", Mr Đàm đã lên tiếng khẳng định ngay dưới bài đăng của mình: “U là chời tui đi lưu diễn mà ai cứ đồn bậy bà nào là cấm nhập cảnh Mỹ, nào là đi trốn”. Dòng bình luận đã đập tan những suy đoán đề việc "cấm xuất nhập cảnh" hay "bỏ trốn" mà nhiều người truyền tai nhau.

Nam ca sĩ lên tiếng nói rõ về tin đồn cấm nhập cảnh và bỏ trốn hậu ồn ào từ thiện

Đàm Vĩnh Hưng đã sang đất Mỹ được tròn 10 ngày

Cách đây ít phút, giọng ca Giã từ đã có bài chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ niềm vinh dự và hạnh phúc bên những đứa con của mình.

Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc bên 2 con nuôi cùng huyết thống

Những chia sẻ hài hước và cảm động của Mr Đàm

Trên trang cá nhân của mình, Mr Đàm chia sẻ: “Điều quan trọng nhất của bạn là gì??

Với Hưng thì sự bình yên mỗi ngày của mình, của các con, của gia đình, người thân...chính là điều thực sự quan trọng nhất đối với H lúc này! Nhớ lại đã từng bế con trên tay khi nó sốt mà lòng nặng như búa tạ, mặt mày lúc đó chắc thấy gớm lắm có lẽ chảy xệ tới rốn vì thấp thỏm lo âu! Đến khi nghe bác sĩ nói không sao … Chúa ơi nó nhẹ hết cả người ! Bao nhiu cục tạ trong lòng bay cái vèo! Không bg quên cảm giác lúc đó! Nên mình hay chúc bình an là thế.”

Được biết, dù lấy vợ nhiều năm nhưng hai vợ chồng nam ca sĩ không có con chung. Mr Đàm nhận con của em gái làm con nuôi và hết lòng chăm sóc, yêu thương. hai bé gồm 1 trai 1 gái hiện đang sống rất hạnh phúc, thoải mái bên cha nuôi Đàm Vĩnh Hưng và trưởng thành dần theo ngày tháng.

Con gái lớn của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì xinh đẹp và vô cùng dịu dàng

Dù rằng bài đăng thể hiện những tình cảm thiêng liêng với các con, nhưng dân mạng lại chưa "buông tha" cho Mr Đàm. Khá nhiều bình luận có phần kém duyên vẫn được để lại dưới bài viết, bỏ qua việc chưa có bất kì bằng chứng nào cho việc "ăn chặn" hay "bỏ trốn": "Ủng hộ anh trốn sang Mỹ, anh cứ enjoy cái moment này", "Chuẩn bị đón về nhận áo mới nhập hội nghệ sĩ bẩn",...