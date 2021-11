'Em gái' Linh Ngọc Đàm có động thái lạ giữa ồn ào comeback của Hải Tú, netizen réo 'quay xe rồi'

Giữa ồn ào người yêu bị tố gạ tình chỉ sau vài lần gặp mặt cách đây 3 năm, mới đây, Linh Ngọc Đàm đã có động thái mới. Đáng nói, đối tượng hướng đến lại là chiếc bánh kem trà xanh năm nào. Dù không chỉ đích danh nhưng netizen nhanh chóng nhận ra rằng chiếc bánh liên quan đến Hải Tú và lùm xùm "trà xanh" trong mối quan hệ giữa "chủ tịch" và Thiều Bảo Trâm.

Bài đăng của Linh Ngọc Đàm

Nguyên văn chia sẻ của Linh Ngọc Đàm:

"Mình đã phải trả lại những lỗi lầm mình gây ra nên mình muốn kết thúc luôn 1 chuyện nữa cũng đã làm mình day dứt trong thời gian dài. Mình xin lỗi về câu chuyện chiếc bánh kem vô duyên mà mình đã gây ra.

Dù chuyện đó có là gì thì cũng không phải chuyện mà mình có quyền phán xét đó là đúng hay sai. Dùng sự tổn thương của người này để xoa dịu sự tổn thương của người khác là chuyện sai trái. Mình đã làm sai và sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó thêm 1 lần nào nữa".

Được biết, Linh Ngọc Đàm và Xoài Non 2 trong số những chị em thân thiết của Thiều Bảo Trâm xuất hiện đầu tiên trong vụ ồn ào "trà xanh". Khi những lùm xùm xảy ra, giọng ca Một mình có buồn không đã đăng tải chiếc bánh kem có vị trà xanh, kèm dòng chữ "Be happy sister" (Tạm dịch: "Vui lên nhé, chị gái") do em gái thân thiết tặng.

Linh Ngọc Đàm gọi, Xoài Non cũng đáp lời, khi vợ streamer giàu có cũng đăng tải dòng trạng thái với màu chữ và nội dung tương tự: "Sáng giờ thì X đi khám bệnh nên bây giờ mới onl thấy tin nhắn của mọi người nhắn tin cho X được. X muốn gửi lời xin lỗi đến những ai liên quan và bị ảnh hưởng bởi story của X về chiếc bánh kém. Vì sự bốc đồng mình đã xen vào chuyện không phải của mình. Cái đó là lỗi sai duy nhất của mình. Mình chưa bao giờ đối trả hay định bơm đặt những điều không có thật. Bản thân mình còn trẻ nên sẽ có những sai lầm để dạy cho mình bài học, hôm nay mình lên tiếng để xin lỗi và mong mọi người bỏ qua, cũng như sẽ không có lần nào nữa".

Bài đăng mới nhất của Xoài non

Trước động thái lạ đến từ 2 người em thân thiết, netizen nghi ngờ rằng 2 người này đã "quay xe", đứng về phe Hải Tú. Cách đây vài ngày, Hải Tú cũng vừa có màn comeback rầm rộ khắp cõi mạng đúng ngày sinh nhật công ty Sơn Tùng M-TP và đăng video tái xuất vào ngày sinh nhật mình.