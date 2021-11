Xôn xao clip nam thanh niên bị 2 người đàn ông đánh hội đồng dã man giữa phố Hà Nội

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam thanh niên bị 2 người đàn ông đánh dã man ngay giữa phố (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ ẩu đả giữa 3 người đàn ông. Sự việc được cho xảy ra vào khoảng chiều tối ngày 27/11 tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội).

Từ đoạn clip dài 12s cho thấy, 2 người đàn ông (trong đó có một người đeo băng bảo vệ) đã liên tiếp đấm, đá liên tiếp vào một nam thanh niên khác. Mặc kệ những người xung quanh đứng ra ngăn cản, 2 người này vẫn tiếp tục hành hung dã man nam thanh niên. Đáng nói, nạn nhân chỉ biết ôm đầu, không có cơ hội phản kháng.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, ngán ngẩm khi 2 người đàn ông kia lại chọn cách đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, thay vì ngồi xuống nói chuyện.

Một vài cư dân mạng bày tỏ: "Dù chưa biết nguyên nhân nhưng đánh người ta thế là không được", "chắc lại có nguyên nhân gì thôi!", "tôi nghĩ chắc thanh niên kia làm gì nên bị đánh", "thế là không ổn rồi", "nó đã ôm đầu rồi thì thôi"...

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.