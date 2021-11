Bé trai lao ra đường, thoát chết trong gang tấc, dân mạng réo tên phụ huynh

Cú va chạm nguy hiểm, thậm chí là bé trai sẽ tử vong nếu như tài xế không kịp thời xử lý đã được camera hành trình của ô tô ghi lại.

Với những đứa trẻ, phụ huynh không nên rời mắt bất cứ giây phút nào, bởi lẽ những nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhất là với những nhà mặt đường.

Những ngày nay, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn hy hữu của những đứa trẻ đã khiến người lớn rùng mình ngẫm lại. Và đoạn clip ghi lại cảnh bé trai chạy nhanh ra đường, trúng điểm mù xe ô tô đã nhận về lượt tương tác khủng, đa phần là sự phẫn nộ cho những hớ hênh trong lúc chăm trẻ của người lớn.

Cụ thể, camera hành trình của tài xế điều khiển ô tô đã ghi lại toàn bộ vụ việc, xảy ra sáng nay (28/11). Khi tài xế đang điều khiển xe lưu thông trên một tuyến đường khá vắng vẻ thì bất ngờ gặp một xe ô tô 16 chỗ đang đỗ ngược chiều, chiếm mất làn đường vốn dành cho các phương tiện đi lại.

Em bé bất ngờ lao ra, chạy vào điểm mù của xe

Nhiều người đang lên, xuống xe, cửa mở nên tài xế đã giảm tốc độ tối đa, sang làn trái để vượt. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau đó đã khiến tài xế hú hồn.

Khi anh từ từ điều khiển xe vượt qua đoạn đường hẹp thì một bé trai từ phía đuôi chiếc xe đang dừng đỗ đã bất ngờ chạy ra. Vì không biết có phương tiện lưu thông, cháu suýt va chạm với chiếc xe đang đà di chuyển.

Không hề bỏ chạy, nam tài xế đã dừng, xuống xe để xem xét tình hình. Tuy nhiên, một người được cho là người nhà cháu bé đã liên tục đập vào xe, có những lời lẽ trách móc nam tài xế dù chưa rõ sự tình. May mắn, cháu bé đã bình an vô sự.

Nguyên văn chia sẻ của chủ nhân câu chuyện, cũng là người đăng tải clip: "Các bác trông con thế này xong lại cứ chửi em là mù à, đi không nhìn. Cũng may là xử lý kịp cháu không bị sao, em cũng thấy nhẹ lòng".

Theo dõi hành động của em bé và phản ứng của người nhà, nhiều người không giấu được sự bức xúc. Bởi trong tình huống này, nam tài xế hoàn toàn vô tội. Bé chạy ra là sự việc đột ngột, bất ngờ, có lẽ ai trong trường hợp này cũng không thể tránh được. Tuy nhiên, người nhà lại bất cẩn trong việc trông nom con trẻ, lại còn đổ lỗi cho nam tài xế.

May mắn, bé trai không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tình cho những gia đình có con nhỏ để tránh những vụ việc đau lòng xảy ra.

Trước đó, vụ tai nạn tại Thái Nguyên xảy ra cũng trong bối cảnh tương tự. Đứa con đã chạy vào điểm mù của xe khiến người mẹ không nhìn thấy và vô tình đâm chết đứa con của mình. Dù có hối hận, ăn năn những sự việc cũng đã xảy ra, em bé đã ra đi mãi mãi.